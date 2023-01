Las conveniencias

RUEDA, te he oído decir que si Sánchez acordase anticipar las elecciones será porque le conviene. Y digo yo: si fueses tú el que adelantase las autonómicas, ¿no sería por tu conveniencia? Tu afirmación y mi pregunta, pues, son tontería. Y, oye, que es regla comúnmente reconocida que no es bueno hablar por hablar. También podrían decirte a ti que, heredando la presidencia de la Xunta de Galicia, sin que hubieses sido tú el que se la pidió al electorado, habría en ello poca pulcritud democrática. No eres el presidente, sino el heredero del presidente. Pero, ¿qué más da? Pararse en eso también es tontería porque, a lo cierto, no hay norma que impida esa heredad. Solo fue una cuestión de conveniencia. Podíais hacerlo y lo hicisteis, porque os convenía. Y todos contentos.

Ya se verá si eres capaz de conservar lo que te han traspasado cuando llegue el momento en que, definitivamente, seas tú el candidato principal del PP, pidiendo un resultado electoral que te permita volver a ser presidente, pero en tu propio nombre, no en el de otro. Entonces podrás decir las cosas de otra manera.

Por el momento, se ve que andas más ocupado en sacarle los colores a Sánchez que en tu propio maquillaje. Y creo que te equivocas. El autogobierno, más que nada, es auto, no delegado, para ser más afirmativo de lo propio que vigilante de lo ajeno. Y ya sé que los intereses de Galicia no son ajenos a los de España. Que no es correcto ni necesario separar los unos de los otros. Pero si las competencias de Galicia solo van a servir para hacer reclamaciones al gobierno central, puede que el Estatuto de Autonomía importe menos de lo que parece. Para eso no hacía falta tanta alforja. Ni estatuto siquiera. Bastaría con que trabajase algo más el grupo parlamentario del PP en las Cortes Generales que, precisamente, para eso está.

Lo que se ve es que, más incluso que en gobernar, estas ocupado, porque debe ser de tu mayor conveniencia, atosigar a Sánchez. Yo no sé, sin embargo, si eso no será más conveniencia del PP que de Galicia. Cuando un presidente solo hace política partidista, creo que se equivoca de conveniencias.

En Galicia hay muchas cosas pendientes. Se necesita ponerlas de manifiesto, sí, pero forjando el consenso parlamentario necesario para ir a por ellas. Eso, creo, sería más conveniente para Galicia e incluso para el PP. Y tú protagonismo sería decisivo. Lo que haces, estimado Rueda, solo es una liorta más de esas muchas que desprestigian a la política.