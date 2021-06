PISO la Barcelona natal post pandemia: más ciudadanos tatuados, de procedencias más diversas, muchos carriles bici, una gestión municipal cuestionada; una ciudad que se siente decadente y busca reiventarse en no sabe qué. Una Cataluña expectante con el indulto de políticos indepes, en una sociedad hastiada de política tetrapléjica.

He compartido mesas familiares con sobrinos a los que vi nacer y son ahora padres adultos. Sus hijos hacen estancias Erasmus en Corea, viven en Berlín y reparten pizzas para pagarse titulaciones novedosas. Revisito espacios de infancia y encuentro confiterías centenarias: los caramelos de La Colmena, cocas de Sant Joan, una temperatura callejera que ya respiramos hace décadas.

Un rumor de autopistas, el grito de cotorras, y el vespertino vientecillo mareiro que hacen amable esta costa mediterránea. La ciudad y mis amigos han envejecido. Lo más antiguo aguanta mejor el tiempo que se va. Lo que ya era viejo cuando yo era joven ahí sigue: las montañas de la cuenca visual, las viviendas modernistas, los plátanos en el Ensanche, la casa natal, la calle que lleva al colegio...

En cada generación hay un hermano que guarda fotografías. La aparición del tío lejano justifica que hoy se abran los álbumes. Asoman bisabuelas graves a las que no conocimos pero cuyo nombre se ha repetido tres veces en tres generaciones, atuendos con catorce modas de retraso, y un buscado aire de familia en los ojos del abuelo común.

La simple existencia del álbum esquinado en la balda refuerza memoria colectiva y conciencia del vínculo de la sangre. No me trato con mi prima segunda pero sé que existe y no me es indiferente.

Las fotos del álbum que has reproducido con el móvil, las has reenviado a los primos lejanos al final del día y un halo ha actualizado una conciencia frágil y viva, “sí, somos los nietos del abuelo Narcís y de l’àvia María”.