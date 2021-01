Las prioridades de Joe Biden

EL miércoles Joe Biden tomará posesión como nuevo Presidente de Estados Unidos. Todo un desafío dada la difícil situación que vive el país. Y si bien son múltiples los desafíos que tiene por delante, el mandatario electo deberá priorizar lo social y lo económico en su gestión. A nivel social, lo primero es reunificar una sociedad profundamente fracturada y crispada. Sus mensajes de unidad y sus apelaciones al sentido de Estado y al hermanamiento de la nación serán esenciales para evitar que se repitan tumultos delictivos como los acontecidos en el Capitolio el pasado día 6, protestas raciales incendiarias como las acaecidas en el verano de 2020, e incluso disturbios contrarios a la asunción de su cargo como los que sufrió Trump los días y semanas posteriores a su llegada al poder. No será fácil, especialmente teniendo en cuenta el nuevo y peligroso proceso de impeachment iniciado por Nancy Pelosi en el Congreso contra el mandatario saliente.

A nivel económico, la gestión de la pandemia y la revitalización de la economía en la actual situación de crisis ocupará buena parte de su tiempo. De momento, parece seguir una línea continuista con respecto a Trump en lo relativo a estímulos económicos y fiscales (en marzo Trump dispuso un plan de ayuda de 2,2 billones de dólares, ampliado en abril en medio billón más). No en vano, Biden acaba de proponer un nuevo paquete económico de 1,9 billones, que incluye ayudas directas a las empresas (440.000 millones), a las familias y trabajadores (1 billón, cheques directos y subsidios de desempleo incluidos), y a los sectores y administraciones estatales y locales más afectadas por la pandemia (350.000 millones). Lo siguiente será ir desgranando un plan de vacunación y una batería de medidas (además de 400.000 millones) para combatir una COVID-19 especialmente desbocada en EE. UU. (con 390.000 muertos). Y lo deberá hacer asumiendo que el objetivo es regresar a los números de crecimiento de PIB, déficit, deuda y empleo similares a los anteriores a la pandemia.

Si esto es un reto para Biden es porque Trump fue capaz no sólo de mantener el crecimiento de la economía en los tres primeros años de su mandato, sino incluso de lograr que el déficit y la deuda apenas se incrementasen, y que el desempleo cayese a mínimos históricos del 3.5%. De momento, ya sabemos que su eslogan Made in America apunta a un proteccionismo similar al de Trump (America First), y que propone subsidios a empresas, mayor intervencionismo, y una subida del salario mínimo por hora trabajada. También la balanza comercial debe mantenerse en los números de Trump, que apenas variaron, por cierto, con respecto a los de Obama en términos de déficit comercial (las guerras comerciales generan pocos beneficios). Si desea distanciarse, al menos aparentemente, de la Administración Trump, será fundamental que logre el consenso necesario para aprobar el presupuesto federal y los planes de ayuda, de forma que evite paralizaciones del Gobierno como la vivida a principios de 2019.