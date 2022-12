Leguina y más

VAYA, vaya en Madrid no hay playa porque en sus doce años de gobierno Joaquín Leguina no consiguió llevar el mar Mediterráneo al Manzanares. Una pena porque de haber sido así hoy este economista, demógrafo, mal escritor y, a lo que se ve, peor socialista habría pasado a la historia del surrealismo absoluto al que en sus últimos años de vida pública se ha acercado con una irresoluble voluntad manifiesta. En estos días ha sido expulsado del PSOE, sin embargo la gente de izquierdas llevamos preguntándonos cómo era posible que ese extrañamiento no se hubiera producido con la antelación debida.

Leguina pertenece por derecho propio a esa calaña de políticos fieles a unas siglas y/o a una ideología mientras funcionan en beneficio propio. Así que dejan el cargo no tardan en descubrir su verdadera identidad, la mayoría de las veces muy alejadas del papel oficial representado. Los hay de todos los colores. En mi larga historia de observador los he visto torear en todas las plazas. Recuerden a aquel Jorge Verstrynge, amamantado en el neofascismo, secretario general de Alianza Popular, que ahora se viste de morado en Unidas Podemos. O a aquella Rosa Díez, abanderada del socialismo vasco y difunta en los sarcófagos medievales de UPyD. O a aquel Toni Cantó, estrella fugaz de Ciudadanos refugiado en los brazos de Isabel Díaz Ayuso... La lista es tan inmensa como penosa.

Pues bien, corre por los mentideros la última propuesta de Cantó, ahora a la sombra de VOX, quien ha pedido a Joaquín y a Rosa que encabecen la moción de censura soñada por Santiago Abascal para los próximos meses contra Pedro Sánchez. Sería una especie de golpe de concentración extrema, coherente con las trayectorias políticas de los cuatro. Nada mejor para “salvar” al país del descalabro del gobierno de coalición que la propia coalición de cuatro desertores de la realidad. Parece un chiste de Forges pero en realidad se trata de un retrato del esperpento que produce la presencia de espantapájaros en la vida pública. Hayan sido presidentes de un gobierno como Leguina o simples oportunistas como Cantó.