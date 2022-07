Les falta perspectiva

ESTO se está caldeando a ojos vista. Y ya no sólo será porque la evolución de la economía no parece que vaya a ser tranquila por lo menos durante los próximos meses, sino también porque se anuncia que se están empezando a repartir de otra manera las cartas para la partida política.

El Gobierno va a tener que hacerle frente a una sacudida de la situación económica para lo que, muy a mi pesar, no bastará con repartir ayudas a los que peor la vayan a pasar, como si con eso no se fuesen a notar los efectos de una crisis que, si no acaba en recesión, no le andará lejos. Lo vamos a pasar mal, ya está.

Y todo eso, por lo menos, mientras no haya expectativas firmes de que se acabe la guerra de Ucrania. Y la guerra, por cierto, o por lo menos sus efectos más desestabilizadores, no se acabará el día en que se dispare la última bala.

No, no: habrá que esperar, por lo menos, a que hayan sido repuestos al estado en que se hallaban antes de que estallase el conflicto, los equipamientos productivos, navales, industriales, agrarios y energéticos, por no añadir también que humanos, porque esto, para muchos, ya no será posible.

Y en una situación tan apretada como esta que les digo, se necesitaría, y hablo ya nada más que de España, un Gobierno no sólo firme sino dispuesto a flexibilizar y disciplinar, a partes iguales, decisiones que habrá que ir tomando según evolucionen las circunstancias.

Habrá una, eso sí, que impregnará a todas las demás inevitablemente: España, durante los próximos años al menos, no podrá desatender la ineludible necesidad de guardar acuerdos con todos los demás países, especialmente los socios de la UE, en asuntos sociales y económicos, y los de la OTAN, con los Estados Unidos al frente, guste o no guste, para eso y todo lo demás. Sin salirse del guion.

Pero un Gobierno que quiera hacer eso necesitará, también, trasladar a la opinión pública que, efectivamente, está al frente de la nave. Las dificultades venideras exigirán rigor, y el rigor estrecheces, y las estrecheces autoridad, si quieren que lo diga así. Y quien esté al mando debe ser visto como firme y dispuesto. Y humilde, claro, pero esto siempre.

Bueno, pues el Gobierno de coalición PSOE-UP, en estos momentos, no demuestra estar atento a todo eso. Al contrario: su minoría izquierdista, un día con otro, añade más brasa a la parrilla. No sé si para hacerse ver de cara a una convocatoria electoral que tema cercana o, simplemente, porque carece de la perspectiva política exigible en este momento. Desde luego, parece que piensa más en sí misma que en el resto del mundo.