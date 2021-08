ENTENDEMOS por léxico especializado el vocabulario científico-técnico que, por lo general, se refiere al de las ciencias exactas (matemáticas, física, química), al de las ciencias humanas (psicología, antropología, sociología, historia, filosofía, filología), y al de las ciencias naturales (astronomía, geología, botánica, zoología), etc.; se puede incluir también el lenguaje propio de los oficios y las artes.

A nadie se le escapa que el léxico científico-técnico constituye hoy una parte importante del léxico de la vida moderna ya que cada día es más necesario el interés que suscitan las distintas ramas de la ciencia y, por lo tanto, debe incluirse en los diccionarios, aunque creemos que esa es tarea más bien de vocabularios especializados.

En el diccionario a la hora de hacer la selección de las palabras que debe tener, debemos distinguir claramente entre el léxico general y el léxico especializado y con qué criterios se limita el porcentaje de presencias de los términos técnicos porque la frontera es, a veces, muy sutil y es un problema que hay que resolver desde un principio y preguntarnos dónde ponemos el límite entre lengua común y el lenguaje de especialidad.

Naturalmente no es lo mismo un diccionario de bolsillo, con un léxico elemental, que un diccionario con más de 40.000 palabras, por ejemplo. En el primer caso no tendrían cabida palabras como software, o broker que entrarían más bien en un vocabulario de la informática, mientras que en el segundo entrarían no solo estas sino también otras voces mucho más especializadas como por ejemplo leucoplasto, mitocondria, estatina, dentro del campo de la medicina. No es menos importante en un mundo como el nuestro, el sector gastronómico, actualmente muy de moda, en el que cabrían palabras como crunch, muffin o smoothie, que se diferencia del batido común en que debe incluir un elemento congelado, por no hablar del amplio campo de la informática: broadcast, distribución de señales de audio y/o video a una audiencia determinada o gateways, puerta de enlace, acceso o pasarela...; todos ellos muy sobrecargados de préstamos o adaptaciones.

En el ámbito de la lexicografía gallega, hay que decir que a lo largo de los últimos años, se ha producido un gran desarrollo de esta materia. Aunque es cierto que el tratamiento del léxico científico y tecnológico en los diccionarios gallegos todavía no es óptimo, es cierto que a lo largo de los últimos años el panorama de los diccionarios gallegos ha mejorado muchísimo, sabiendo que es muy difícil delimitar el porcentaje de términos científico-técnicos que ha de incluir un diccionario porque es evidente que hay campos semánticos que tienen un mayor peso que otros, cosa que, por otro lado, varía con el paso del tiempo porque la ciencia avanza a gran velocidad y se crean nuevas necesidades y por lo tanto nuevas palabras, con lo que los diccionarios se quedan obsoletos bastante rápidamente.

Todos hablamos de chek in o chek out con total familiaridad, cosa que no sucede con push up “sujetador con tipo de relleno para levantar el pecho” microblading “técnica de maquillaje semipermanente para dar forma a la ceja”. La palabra lifting ya está recogida en la mayoría de los diccionarios -también en el diccionario de la Real Academia Galega-, pero no skincare que se refiere al cuidado de la piel o blush como “colorete”.

La lengua es una entidad viva que está en continuo movimiento: unas palabras entran, otras se adaptan y otras se crean según necesidades.