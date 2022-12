Lo volverán a hacer

NO debiera esforzarse el Gobierno en negar la celebración de un referéndum en Cataluña porque cuanto más insista más crecerá el convencimiento de lo contrario. En esta convicción hay práctica unanimidad en la clase política de todo signo y entre la ciudadanía, con mayor convencimiento en la catalana. Lo expresó con toda claridad Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, a modo de desmentido sarcástico de las declaraciones de algún ministro: “También dijeron no en otras ocasiones, y ya se ve”.

El terreno lo comenzó a allanar el líder de los socialistas catalanes, el exministro Illa. Propone ya una consulta sobre los acuerdos a los que probablemente llegará con los independentistas. Es el primer paso de la segunda fase del procés, que bajo esta fórmula pretende blanquearse. Nadie duda de que la propuesta cuenta con al visto bueno de Sánchez, como cualquiera que exija el independentismo si necesita sus votos para ser investido de nuevo. Sobran precedentes de afirmaciones solemnes suyas desmentidas por los hechos a los pocos días.

Sánchez, salvo que gane por mayoría absoluta o pierda el poder, accederá a todo lo que le pidan, sea lo que fuere y quien fuere. En ello consiste su manual de resistencia. Tratará de vestir las causas como hasta ahora: desinflamación de Cataluña y desjudicialización de la política. Si para el primer mal Rajoy utilizaba el ibuprofeno de la ley, el actual presidente emplea la receta del indulto y los trajes a medida en el Código Penal.

En lo que coinciden ambos mandatarios es sobre la politización del órgano de gobierno de los jueces. El anterior no cumplió la promesa de cambios en la elección del CGPJ y Sánchez, por idéntico motivo, tampoco quiere hacerlo. Esperemos que Feijóo, si tiene ocasión, lo remedie. La independencia del poder judicial es fundamental en democracia.

Hay más que preocupación en los barones socialistas que se juegan el cargo dentro de cinco meses por la reacción de sus potenciales votantes ante las políticas de Sánchez. Los indultos no tuvieron mucho impacto porque la cárcel no goza del aprecio general. A nadie se le desea salvo en casos generadores de alarma social, entre los que se encuentran las agresiones a mujeres y niños. La rebaja de penas a condenados por delitos sexuales encendió las primeras luces amarillas en ayuntamientos y comunidades regidas por los socialistas.

Después vino la supresión del delito de sedición para beneficio de unos cuantos condenados o prófugos de la justicia al tiempo que se otorga un trato muchísimo mejor para los malversadores de lo público, justo en coincidencia con los escándalos de corrupción en el Parlamento Europeo conocidos estos días.

No obstante, a pesar de la dureza de declaraciones de presidentes socialistas autonómicos, en mayor medida el de Castilla-La Mancha, García-Page; ”No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena”; o del aragonés Lambán, no descartemos cierta hipocresía en sus palabras. Ante la gravedad de la situación que ellos mismos denuncian tampoco toman medida alguna para impedirlo.

El caso es que desde que se publicó la sentencia del juicio del procés, los condenados por sedición y malversación no dejaron de repetir: “Lo volveremos a hacer”. Rufián dice que con acuerdo con Sánchez y Junqueras que también sin acuerdo. No hay diferencia, Si las urnas antes o la Justicia después no lo impiden, lo volverán a hacer.