Los cambios en el Gobierno

EL presidente del actual Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha llevado a efecto la, ya anunciada, renovación parcial de su equipo de ministros y ha prescindido de algunas figuras políticas que se venían revelando como parte del sustento básico de la gobernación del país.

Además de las siete carteras ministeriales renovadas ha llamado singularmente la atención de la ciudadanía el que haya prescindido de la persona de Iván Redondo, hasta ahora, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con categoría de secretario de Estado.

Como prueba evidente de la obligada sujeción al pacto de gobierno que el PSOE mantiene con el partido Podemos ninguno de los ministros del actual equipo gubernamental pertenecientes o coaligados con dicha formación política han sido removidos de sus cargos, por más que, en algunos casos, sobraría razones para el relevo.

Con solo contadas excepciones, el currículo profesional de los nuevos miembros del Gobierno no despierta especial admiración, más allá de los servicios prestados a la formación política que sustenta, en la actualidad, al Gobierno de España, pero, claro es, que la eficacia en la administración y gestión de los asuntos públicos no ha de medirse, en exclusiva, por la formación humana y científica de quienes hayan de asumir esa tarea sino, también, por la experiencia acumulada en la tarea del servicio público.

Se abre, por tanto, una nueva etapa en la gobernación de este país que no se sabe bien, a día de hoy, qué futuro nos puede deparar, pero que, evidentemente, no va a permitir desligarse de la no recomendable servidumbre parlamentaria a la que viene estando sometido el Gobierno del Sr. Sánchez.

Desde la perspectiva apuntada, poca ilusión puede provocar el cambio ministerial operado, al margen de formular los mejores deseos para quienes lo protagonizan, y sigue manteniéndose la gran incertidumbre respecto a un Gobierno que se mantiene sustentado en unos apoyos parlamentarios arriesgados y en nada proclives al mantenimiento de la unidad de España como nación.