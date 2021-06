ME produce cierto vértigo pensar que aquellas personas que han sido nuestros maestros ya no están. Lo he experimentado nuevamente con el reciente fallecimiento del profesor Luis Caramés Viéitez, catedrático jubilado de Economía Aplicada de la USC. Al dolor por la pérdida de la persona amiga, robada antes de tiempo, se une la incómoda sensación de que los más jóvenes pasamos a ocupar la primera fila de la vida universitaria.

Tuve la fortuna de contar con su colaboración como miembro de la Comisión de Doctorado de la USC durante los años de vicerrector de Tercer Ciclo. Confiaba plenamente en su criterio, pues sabía que, además de sus amplios conocimientos científicos, poseía la virtud de no herir jamás al emitir sus juicios sobre un trabajo, salpimentando con fina ironía su valoración.

Después de aquellos años coincidí con él en varias ocasiones. Juntos ingresamos en la Orden de la Vieira; compartimos la comida anual de los amigos de Terra de Montes, su tierra. Aunque, probablemente, el encuentro más sorprendente lo vivimos en São Paulo, una ciudad de 22 millones de habitantes. ¡Casi nada! Ambos estábamos en esa gran metrópoli por razones universitarias y le invité al día siguiente a acompañarme a un concierto, al que me habían invitado mis anfitriones de la Universidad Mackenzie.

La lejanía geográfica y el ambiente distendido de aquella velada hizo que nos despojásemos de todas las corazas que llevamos puestas intramuros y que riésemos a placer de las pequeñeces que envuelven la vida universitaria. El pasado jueves le despedimos en un funeral celebrado en Ortoño, en pleno corazón de la ruta rosaliana, en el que nuestro amigo Luis seguía muy presente, con alguna de sus muchas ironías, diseñadas para arrancarnos una sonrisa y hacer del mundo un lugar mejor.