MALOS tiempos para las estridencias. Pero también para la fanfarronería y la demagogia barata. No hay rumbo. No hay explicaciones y lo que es peor, nadie quiere ni pretende explicaciones. Los políticos pretenden hacer un receso de un minuto al menos al día para buscar el canutazo del día y seguir a los suyos, desmadejados en la impenitente siesta en la que hace tiempo han buscado y periclitado su sosiego. Solaz sosiego. Tiempo de estío, de canículas, ahora olas de calor, y también de decenas y decenas de incendios. Encadenamos más de cuarenta días con incendios, en muchos sitios, en todas partes, y cómo no, en nuestra Galicia, año tras año, puntual a este genocidio de proporciones dantesca que lo devora toda y nos debilita como seres para la sociedad y la sociabilidad.

Dice el presidente que las leyes están para cumplirse, pero ¿tenemos y hacemos buenas leyes? Cuan mejor nos iría si legislásemos mejor y cuántos litigios se evitarían amén de ganar rigor, seriedad y sobre todo, y por encima de todo, seguridad jurídica. Tenemos poca de ésta y mucho de desfachatez y oportunismo partidista y política. Pero en España la política se concibe de cuando en cuando desde trincheras imaginarias y cainitas. Aunque quizá es lo único que da resultado no por mérito propio, que en ocasiones pocas, así es, sino por demérito del adversario. Que se lo digan al tándem Zapatero versus Rajoy, éste dos derrotas electorales antes de llegar a presidente frente a un Rubalcaba más hecho y serio para la política y mejor dotado, pero que pagó en sus carnes los errores garrafales y la inercia pasiva del primero. Sánchez lejos de empedrar de muros el camino a Feijoo se empeña en facilitarlo. El gallego no comete errores. Uno es dueño de lo que calla y prisionero de lo que dice. Y este viejo adagio bien que lo sabemos en el norte. Tiempos de estío, tiempos de silencio, que debería serlo también para los políticos.