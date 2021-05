María Dueñas, ese gran viaje

LAMENTÉ mucho tener que entrevistar a María Dueñas por teléfono, a propósito de su nueva novela, ‘Sira’ (Planeta), y no personalmente, como en otras ocasiones, cuando su fama y su éxito se estaban forjando. Me pasa con todos los autores con los que tengo la oportunidad de entrar en conversación durante esta pandemia, pero el caso de Dueñas es especial: creo que representa una de las cumbres de la novela contemporánea de época. Llamémosla así, porque a ella no le gusta mucho lo de llamarla histórica.

Para empezar, sus cifras de ventas son mareantes. Pero también está la marea de seguidores que ha levantado en Latinoamérica (y en España, desde luego), lo que lleva a la editorial a repetir tiradas enormes de sus novelas: en números redondos, Dueñas puede haber vendido unos diez millones de libros. Cuando la primera edición de ‘El tiempo entre costuras’ fue de 3.500 ejemplares. Desde entonces han pasado doce años apasionantes. Vertiginosos, también. “Nunca me imaginé nada de esto. Mi mundo era la universidad, y ahí no aspiras a grandes tiradas, eso desde luego”, me dice, en una larga entrevista que hoy se publica en estas páginas.

Desde la filología inglesa, algo que le apasiona, aunque ya no esté en el día a día de las aulas, Dueñas ha generado una legión de seguidores que esperaban (aunque con discreción, sin insistir nunca) que la escritora se animase a escribir una segunda parte sobre la costurera más famosa de los últimos tiempos. Dice Dueñas que el éxito es maravilloso, pero también puede ser agotador. ‘El tiempo entre costuras’ obligó a María a cambiar el paso, el ritmo y los proyectos. Viajes, idas y venidas, firmas, ferias, entrevistas. Su vida se transformó, como se transformaba la de su personaje.

Ha pasado algún tiempo, entre novelas, y aquí está Sira de nuevo. Muchos ya lo están celebrando. Atrás queda la serie de Antena 3, que durante su emisión alcanzó una media de cinco millones de espectadores: “muchos, al menos en España, eran aquellos que ya habían leído la novela”, dice Dueñas.

Como suele hacer siempre, aquí se mezclan varios escenarios. La vida y la literatura son siempre un viaje. María Dueñas nos ha acostumbrado a volar a otros momentos de la historia, siempre con gran precisión documental. Mezclando destinos geográficos, como corresponde a alguien que ama los mapas. Engarzando ciudades y países, con sus personajes sirviendo como nexo entre ellos. En ‘La Templanza’, por ejemplo, se engarzaban Jerez, México y La Habana. ‘Misión Olvido’ nos lleva de España a Estados Unidos y viceversa. Y ahora, ‘Sira’ nos lleva de viaje emocionante y a veces duro de Palestina, durante el Mandato británico, al Londres helado que intenta regresar a la vida tras los bombardeos, y de ahí a Madrid, en el franquismo que inaugura los años cincuenta, con la bienvenida desbordante a Eva Perón.

Todo eso, inscrito en la vida de Sira Quiroga, aparece en la nueva novela. Y María Dueñas despliega el encanto de los momentos bien documentados, las horas en la hemeroteca, el poder evocador de las fotos de entonces, los materiales de un mundo ya desaparecido: la Palestina del hotel King David, las mujeres del imperio inglés, el Londres que intentaba buscar en la ruina y el frío algo de tiempos mejores, y nuestra oscura y aislada posguerra...

Sólo Tánger parece brillar con luz propia en el sur azul: ese lugar al que María Dueñas vuelve una y otra vez en la vida real. También Sira vuelve, cerrando su historia extraordinaria, o quizás no.