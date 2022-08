Más transmisibles y menos letales las nuevas subvariantes de ómicron

UNA concausa de factores ha propiciado esta séptima ola “invisible” que estamos padeciendo este verano en España: la aparición de nuevas subvariantes, el descenso de los Ac con el paso del tiempo y la consiguiente disminución de la inmunidad, el abandono de las medidas de protección y una gestión muy permisiva e ineficaz del gobierno central y de las CCAA, han propiciado que nos encontremos en esta situación.

Actualmente son tres subvariantes: BA.4, BA.5 y BA.2.75 de Ómicron, las más transmisibles desde que se inició esta pandemia por coronavirus, las causantes de la séptima ola (con unos niveles de incidencia muy altos, pero menos grave y menos letal). La BA.5 es la más transmisible de todas (de ahí su rápida expansión) y la que elude las vacunas con más facilidad. En España, la BA.5 y la BA.5 representan el mayor porcentaje de casos.

El estar vacunado no evita el contagiarse por estas subvariantes (las vacunas no son esterilizantes) o el que se haya pasado la enfermedad, cualquiera se puede contagiar dada la gran transmisibilidad de estas subvariantes. La incidencia real supera con creces a la que se comunica oficialmente a diario, ya que solamente se contabiliza a los mayores de 60 años y para eso no a todos; y se está contagiando muchísima gente y no se comunican los datos de contagios reales que se producen cada día. La ventaja es que la gravedad de los casos es mucho menor que en las olas anteriores, y aún así, la última semana han fallecido más de 500 personas. Ha bajado considerablemente la incidencia acumulada en los mayores de 60 años (IA > 500 casos por 100.000 habitantes). Esta séptima ola es como si no existiera, es como si fuera invisible, como consecuencia de la falta de datos reales que muestren la magnitud real del impacto que está teniendo esta ola, que con total seguridad duplica los casos que se comunican.

Mientras haya altos niveles de incidencia y de transmisibilidad, el virus tendrá más facilidad de sobrevivir y de que se produzcan nuevas mutaciones y surjan nuevas subvariantes, que a su vez serán más transmisibles que la última, ya que va a tener que competir con las que estén circulando. Con altas incidencias, habrá nuevas olas de contagios, lo cual no quiere decir que la enfermedad sea más grave y la letalidad sea mayor. En todo caso, sigue siendo fundamental el estar vacunado correctamente, las vacunas han salvado muchas vidas y evitado que la enfermedad curse con una clínica más grave, incluidas estas subvariantes, aunque haya algunos que se resisten a reconocerlo. Un 93% de los > de 12 años tienen la pauta completa, pero solo un 54,2% tienen la dosis de recuerdo. Hay 15 millones de españoles sin la dosis de refuerzo.

Uno de los problemas que está teniendo esta pandemia es la percepción bien distinta que tienen los científicos de los gobernantes y ciudadanos. No se está llevando a cabo una buena gobernanza de esta pandemia, y menos asimilándola a una gripe. La llegada de nuevas olas es una buena muestra de que esta pandemia no está acabada y tampoco está cerca su final por mucho que los políticos quieran trasladar ese mensaje. Las olas se sucederán hasta que el virus se estabilice y no mute más.

En otoño habrá que empezar a administrar la 4ª dosis (combinación del virus de Wuhan y de Ómicron que pondrán muy pronto en el mercado Pzifer y Moderna) a la población, empezando por los mayores de 80 años y después les tocará el turno a los mayores de 70 años, después a los mayores de 60 años y así sucesivamente a las franjas de edad de mayor a menor. La excesiva relajación no ha ayudado a mantener a raya al virus. Es preciso recuperar la puesta en marcha de algunas medidas como el diagnóstico precoz, más test, aislar a los positivos, rastrear posibles contactos, etc., así como el uso de medidas de protección, fundamentalmente la ventilación y el uso de la mascarilla en interiores mal ventilados.