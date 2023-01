Mi pasión por la naturaleza gallega

TRAS el periplo itinerante y labor desarrollada a lo largo de más de cuatro décadas por toda la geografía gallega, he tenido el privilegio de conocer cada rincón de la naturaleza de Galicia y sentir el cariño de sus gentes, lo cual me ha enseñado a amar con pasión a mi tierra y devolverle lo mucho que me ha dado; de ahí que nada mejor que conmemorar 200 artículos de divulgación en EL CORREO GALLEGO, poniendo en valor el patrimonio natural de Galicia, con la esperanza de que todos los gallegos se sumen a descubrirlo, ya que será entonces cuando realmente empiecen a sentirlo como algo suyo.

Intentaré describir a continuación de forma sintética el patrimonio natural gallego:

La Red Natura 2000 en Galicia está formada por 59 LIC/Lugares de Importancia Comunitaria + 15 ZEPAS/Zonas de Especial protección para las aves + Miño-Neira, que está incluida dentro de la Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos bajo la figura de Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales, que ocupa el 13,1% de superfície de Galicia con unas 388.000 Ha, y está formada:

Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Seis parques naturales: Monte Aloia, complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, Baixa Limia-Serra de Xurés, O Invernadeiro, Fragas do Eume e Serra da Enciña da Lastra.

Siete monumentos naturales: Fraga de Catasós, o Souto da Retorta, o Souto de Rozabales, a Costa de Dexo, a Praia das Catedrais, a Carballeira da Rocha, Serra Pena Corneira.

Cinco humedales protegidos Ramsar: ría de Ribadeo, ría de Ortigueira e Ladrido, lagoa e areal de Valdoviño, complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo; complexo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, punta Carreirón e lagoa Bodeira.

Dos paisajes protegidos: Val do río Navea y Penedos da Pasarela y Traba.

Fuera de la Red Gallega de Espacios Protegidos, tenemos tres espacios naturales de interés local: espacio natural de Voutureira en San Cibrao das Viñas-Ourense, puzo do Lago en Maside-Ourense e illas de San Pedro-A Coruña; y un espacio privado de interés natural: Sobreiras do Faro-Oia (Pontevedra).

También cabe destacar: tres sitios naturales de interés nacional: Cabo Vilán, Cume da Curotiña y Estaca de Bares; y seis Reservas de la Bioesfera declaradas por la UNESCO (Terras do Miño/2002, Área de Allariz/2005, Os Ancares Lucenses/2006, Río Eo, Oscos e Terras de Burón/2007, e Gerés-Xurés/2009, y Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo/2013), que son territorios que tienen como objetivo el desarrollo socioeconómico y sostenible de la población local, promueven el fomento del empleo en el medio rural para combatir el despoblamiento demográfico, apostando por una cultura emprendedora respetuosa con el medio ambiente.

Es preciso dedicar más recursos a la limpieza del monte y a fomentar la educación forestal sostenible en la población, ya que ello contribuirá a prevenir los incendios forestales en Galicia. La estructura minifundista de la propiedad forestal y la escasa sensibilidad de muchos propietarios, requiere la puesta en marcha de medidas incentivadoras y de sensibilización por parte de las administraciones públicas, con la finalidad de mejorar la calidad del paisaje que ofrecen nuestros montes (la gestión forestal sostenible debe tener en cuenta el criterio paisagístico).

Hacer compatible el cuidado integral de Galicia con la puesta en valor y divulgación de las zonas de especial protección de los valores naturales, con una gran riqueza faunística, florística (poner en valor los árboles y formaciones singulares de Galicia, que son punto de encuentro de los mundos florísticos eurosiberiano y mediterráneo) y paisajística, que hay que proteger y conservar. Que así sea.