No entender nada

NO hay más ciego que el que ve y se aferra en no querer ver. La soberbia cual la indiferencia nos acompañan y dominan. Siempre lo han hecho, siempre o desde siempre nos han cegado voluntariamente. Cuánto tiempo más querremos vivir en esta suerte de amnesia voluntaria donde solo el yo importa. Fuera, no existe nada. Ni siquiera una tímida compasión por el otro.

La vanidad del ser humano, incluso de los humildemente vanidosos, nos hace, no pocas veces, despeñarnos por el camino de la nada misma. Somos indolentes al sufrimiento de los demás. Pensamos solo en nosotros mismos. Solo el yo, lo nuestro, lo próximo, lo único que a la postre importa, olvidando lo que inmediatamente en nuestra pequeñez, rodea a ese mismo yo. La extrañeza toma asiento de nosotros mismos. Apenas un concepto mínimo y estricto de familia importa. El resto silencio en platea. La hoguera quema la estupidez del ser humano.

Se llama, la ha llamado así Bergoglio hace unos meses en Roma, la hipocresía. A raudales. Sobra por doquier. En nuestros comportamientos, hábitos, costumbres, discursos, conductas, en nuestra vida privada y pública y, ante todo, en nuestra vida interior. Muchos no la tienen. Ni son mejores ni peores. Cada cuál que aguante su palo, que de velas y vientos no sabrán nunca por donde vendrán.

Y en estas lides nos perdemos, achaparrados en la mezquindad, desnudos de solidaridad, sabiendo como sabemos que no todo va o marcha bien. Que la economía está a un bies de entrar en recesión, que el estruendo y el ruido de enormes dificultades acechan. Pero a nadie parece preocuparlo. Tiempo de estío y solaz desmadejamiento colectivo de una sociedad vacía de crítica, estéril de pensamiento y ensimismada en lo más superficial que no sublime. Vivimos tiempos de enorme vacío e indiferencia. Tiempos tras una pandemia que nos ha impactado más de lo que pensamos.