¿No news good news?

¿Quién se encargará en el ‘comité antibulos’ anunciado por el PSOE de desenmascarar la desinformación del Gobierno? Si alguien no se había dado cuenta de que España está en precampaña de cara a los comicios del 28-M, la creación de un denominado comité contra la desinformación de la derecha por parte del PSOE anunciada por Santos Cerdán es la mejor evidencia. Con este movimiento, que ya dejó sus primeros titulares, los socialistas pretenden desenmascarar las fake news que, aseguran, difunden el PP y Vox. Lo que no explican, si realmente es su voluntad competir en una campaña limpia, es si alguien se encargará de auditar al Ejecutivo cuando por ejemplo prometa que modificar el código penal no tiene que ver con contentar a sus socios de ERC. ¿O eso no interesa?

¿Debe resignarse el resto del mundo a ver como Ucrania se desangra en la guerra ? Lejos de avanzar hacia su fin, el conflicto iniciado por Vladimir Putin parece estancarse. El recrudecimiento de los ataques rusos de las últimas semanas no apunta a una solución a corto plazo y la oleada de sanciones tampoco de fruto. ¿De verdad no se puede hacer nada más que ver como sigue muriendo gente?

¿Cuándo se retirarán de la zona monumental compostelana los ‘adefesios’ en forma de contenedor? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.