Noche de ilusión

EN una noche como esta, quiero quedarme con la magia de lo bue-no. Porque, aunque 2023 empieza fuerte, en este día en el que las

cabalgatas vuelven, deseo recupe-rar la ilusión.

Quiero volver a apostar por una Iglesia que lucha contra la corrupción y persigue a sus propios lobos como lo hizo Benedicto. Quiero volver a soñar, como soñó Pelé, con un deporte que quite a la gente de las favelas, alejado del imperio del dinero en el que ahora campa. Y quiero volver a creer que “las ganas ganan”, como creía Elena, aunque a veces parezca que pierdan. Quiero recuperar la ilusión de esas personas que nunca dan nada por perdido; esa fuerza interior que, te llames Lula, Nati o Lidia, saca lo mejor que tenemos dentro y nos invita a gritar: las ganas siempre ganan.

En una noche como esta, mi querido rey Melchor, quiero pedirte que la paloma del vestido de Cristina eche a volar y deje caer su ramo de olivo sobre las torres del Kremlin. Quiero pedirte que, más allá de la búsqueda rastrera de las audiencias y la popularidad, la pena pueda dar rienda suelta a las emociones sin que ningún hater las tache de lastimeras. Quiero pedirte que, a pesar de la crisis energética, nunca dejemos de encender esa luz interior que nos permite brillar alumbrando al vecino que se apaga. Y que nos alejemos de la crítica y el reproche. Aunque, visto el panorama y el horizonte, tal vez este año no va a ser un deseo sencillo. Pero qué sé yo. Por pedir que no quede.

Querido Gaspar. Tú que vienes de Oriente, ¿traes hecha tu PCR? Y no me vengas con que es injusto y discriminatorio, que llevamos tres años sin poder visitarte. ¡Vaya con la gran muralla que levantasteis para cerrar el espacio aéreo internacional! Yo creo que no la saltábamos ni con la noria de Abel. Que, por cierto, el domingo cierra. ¡Menuda la que hay montada en Vigo con tanto cascabel y zambomba! Toca ser prudentes. A ver si, en vez de oro, van a acabar trayendo carbón a algún Caballero el 28 de mayo.

Y, para terminar, Baltasar: a ver si me arreglas lo de la inflación y el IVA. Porque entre tanto precio subliminal y subyacente, como buen gallego, uno ya no sabe si IVA o si venía. Y es que, en cierto modo, no me dirán ustedes que este comienzo de 2023 no nos trae un cierto déjà vu de tiempos pasados de los que ya nadie quiere acordarse. Dios no lo quiera. Mientras tanto, feliz noche de Reyes. Ojalá que este año cuyos dígitos suman siete acabe siendo perfecto.