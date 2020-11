Y ya son catorce las veces en las que Supermercados Gadis presenta su anuncio de referencia anual en el marco de una serie titulada Vivamos como Galegos, esperado como una especie de regalo anticipado de Navidad. Desde un primer momento, y hasta ahora, BAP&Conde ha sabido transmitir, como empresa experta en el mundo de la publicidad y la comunicación, el espíritu de una marca, gallega hasta la médula y pionera en el ejercicio de la defensa de lo nuestro. El que ahora está entre nosotros se denomina Non van poder con nós.

En poco tiempo se cuentan por millones sus visualizaciones. No es solo es que sea trending topic en Espa-ña, se puede afirmar que no hay gallego, en cualquier parte del mundo y regularmente informado, que no

lo haya visto y se haya identificado con su contenido, reenviándolo a sus contactos con un cierto sentimiento de orgullo patrio. Y, también, por supuesto, gentes de otros orígenes que lo ven y admiran lo galaico.

Lo que ahora se presenta, muy bien elaborado por

cierto, es un canto, en este tiempo de pandemia, a la

esperanza, a la resistencia,

a la emotividad; estamos ante una publicidad que enseña y estimula, que arranca una sonrisa y, por qué no, una lágrima.

Y detrás de todo ello está el talante de una familia que un día configuraron don Roberto Tojeiro con doña Celsa Rodríguez y que tuvo en su hijo, también Roberto Tojeiro la continuidad precisa, siempre en clave de un éxito que, como casi todos, nacen de la suma del talento, la perseverancia y el esfuerzo. Por eso no extraña, una vez más, el resultado publicitario obtenido, quizás el mejor concebido y con un mayor prestigio en Galicia; y es así porque, seguramente, cualquier gallego ve en él, además de a la firma Gadis, lo que, como pueblo, somos.