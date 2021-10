¿Nuevo ciclo en la política?

acuerdo. Pese a que durante el tenso y largo tira y afloja entre el Ejecutivo y el PP para la renovación de los órganos constitucionales se habló en más de una ocasión de la “voladura de todos los puentes” y se profetizó la incapacidad absoluta de ambas partes para llegar a un acuerdo, lo cierto es que el pacto, aunque incompleto, está ahí. No incluye, por ahora, al Consejo General del Poder Judicial, debido a que las posiciones están tan enquistadas, con los populares exigiendo como condición indispensable una reforma para que sean los propios jueces a quienes elijan sus órganos de gobierno, en línea con las demandas de la UE, que ceder un ápice por cualquier lado sería interpretado como la concesión de un tanto al adversario, una imagen que no le conviene a nadie y que llevará un tiempo desenredar. Sin embargo, sellar un entendimiento para el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo es un primer paso positivo tanto para socialistas, que se quitan de encima un enredo, como para conservadores. Especialmente para los de Pablo Casado, que fue quien tomó la iniciativa. Un buen titular de mano tendida y capacidad de diálogo que le permite desprenderse del cartel de “señor no a todo” ante la opinión pública y que, de paso, resta protagonismo a Pedro Sánchez en plena presentación de los Presupuestos. Además, con esta maniobra, el aspirante a inquilino de La Moncloa logra liquidar el discurso de la izquierda, que utilizaba el bloqueo para situar a los suyos al lado de Vox, en la extrema derecha. Lo más difícil, romper el hielo, parece que está hecho. ¿Significa esto un cambio de ciclo en la política española? sabela arias