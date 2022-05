“O Camiño Portugués”, por la Banda Municipal en el Teatro Principal/ La Berganza en Compostela

Tres compositores portugueses, con un histórico como Joly Braga Santos y nuestro Reveriano Soutullo, en esta matinal de la Banda Municipal en el Teatro Principal- 12´00 h.-, con su titular David Fiuza Souto, a los que se añade otro luso a recuperar Manuel Ferreira Pestana, Luis Cardoso y un joven en activo Nelson Jesús. Joly Braga Santos, es un compositor al que nuestra “RFG” prestó atención en variadas oportunidades, ya desde 1997, con obras como el “Nocturno para cuerdas”, entre composiciones de J.Sousa Carvalho bajo la dirección de Manuel Ivo Cruz o “Encruzilhada” (Ballet en un acto), acompañando a obras de Ernesto Halffter, como las “Canciones portuguesas”, en interpretación de la soprano Ana Häsler y la ”Suite Op. 1”, de Rodolfo Halftter. Para esta ocasión, se incluirá “Otonifonías Op. 56”, en sus correspondientes tiempos: “Preludio”, “Ronda infantil”, “Cançao” , “Danza popular” y “Nocturno”. Braga Santos (1924/88), es un compositor referencial en la música portuguesa y que supondrá un maestro para toda una generación de continuadores. Había sido discípulo de otro maestro digno de tenerse en cuenta, Luis Freitas Branco, cabeza de grandes maestros de los que actualmente continuamos disfrutando de su presencia.

Había estudiado violín y composición en el Conservatorio Nacional de Lisboa, en donde posteriormente ejercerá como responsable de la Cátedra de Análisis Musical, mientras ocupaba plaza de la Orquestra Nacional de Lisboa, al tiempo que fue dinamizador de la Juventudes Musicales. Destacó su presencia en el ámbito de la investigación musicológica de campo, en el espacio del folklore, en las terras do Alentejo y llegó a conocer a Maurice Ravel y a Manuel de Falla, quienes le ayudaron en la evolución de sus planteamientos estilísticos. Autor de un catálogo considerable, destaca por sus sinfonías, por el “Concierto para cuerdas” (1951), las “Variacions sobre un tema do Alentejo”, del mismo año, en una idea que terminará evolucionando hacia otras influencias d procedencia europea a partir de los años sesenta, con atención al uso del cromatismo y los medios menos tradicionales, período en el que le encontraremos con experiencias como la ”Sinfonietta”, obra de notable aceptación; o el “Requiem in memoriam Luis Freitas Branco” (1964); las sinfonías quinta y sexta o el “Divertimento nº 2”. Quedan en su espacio creativo, tres óperas o las composiciones camerísticas, de excelente divulgación entre los músicos portugueses, o las obras corales, para las que remite a las poéticas de Camôes, Antero de Quental, Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa o Antonio Machado y Rosalía de Castro.

Reveriano Soutullo, la zarzuela ante todo por su colaboración Juan Vert, que definitivamente eclipsará el resto de sus composiciones, aunque con ello quedemos sobradamente servidos y para ejemplo los intermedios que con cierta frecuencia se nos ofrecen: “La del soto del Parral”, “La leyenda del beso” o “El último romántico” , y que para hoy quedará representado por “Hermance” (1909), en un revisión de Javier Jurado Luque. Soutullo se había bragado en sus años mozos con su padre, director de la Banda de Redondela, y ya como adolescente, llegará a probar como director del Orfeón de Tui (Pontevedra), aunque de aquellos años de formación, escasean los necesarios datos biográficos, dejándonos el propio interesado unas líneas de aproximación:”Compuse mi primera obra en Vigo, para un empresario caprichoso que se empeño en pedírmela, y logró empeñarse en el negocio...” Guiño en su personal sentido del humor, por parte de quien no sabía el futuro de éxitos imperecederos que le aguardaban. Pasará por el Conservatorio de Madrid, donde logrará el Primer Premio de Composición, que le abrirá las puertas a la ampliación de estudios desde Italia a Francia o Alemania. El género chico se convertirá inmediatamente en una de sus apetencias, entre las que no faltarán trabajos para banda u orquesta, como la “Suite sinfónica Vigo”. El canto popular en su genuina esencia, dejará impronta en sus obras líricas, y de ahí su incorporación a los repertorios de corales y orfeones.

Duarte Ferreira Pestana (1911/74), tendrá la “Fantasía nº 2, (Arco Iris)”, de 1952, nuevo caso d músico educado en un ambiente propicio que alcanza hasta su propio abuelo, para seguir con su padre y sus tíos. Estuvo en el Conservatorio de Oporto, y en su actividad profesional, estuvo ligado con bandas como el Cuerpo de Bomberos da GNR, o la de Lisboa de la GNR. Fue miembro de la O.S. Emissora Nacional, además de ser músico de atril en los Teatros de Sâo Carlos, el de la Radio Clube Portuguesa o la Orquestra do Coliseo. Con motivo de la conmemoración de su centenario, se le recordó en un acto promovido por la Universidad de Aveiro, y presidido por el musicólogo Hernani Petiz, investigador de la obra del músico, con trabajos como “Análisis de la Fantasía para orquesta de viento de Duarte Ferreira Pestana”, proyecto que se ampliaba con la Orquestra de Sopros do Conservatorio de Música do Porto”, dirigida por Fernando Martinho.

Joven y activo, Nelson Jesús aporta la “Sinfonietta nº 1 (Galaica) op. 48”, compuesta recientemente, músico que se interesó por la cuerda de saxofones y que recibió importantes galardones: Primeros Premios, en los Concurso de Composición de Banda Sinfónica Portuguesa; el Coral Manuel Emilio Porto; la Mención Honorifica de la 4ª Edición Francisco Martins, además de disfrutar de la beca Calouste Gulbenkian y ocupar la plaza de Compositor Residente en “Os Cascais y Oeras” y en la “Shesborne Summer School of Music”, de Inglaterra, por invitación d Mark Heron, del Royal Northern College of Music. Fue premiado por obras cono “Dos elegías que enmarcan un marcha”, Premio Zemlinski, del Conservatorio de Cincinatti, y que recibirá registro discográfico con el sello “Naxos”, o “El Mar y las Campanas”, sobre la poética de Pablo Neruda, que musicalmente interpretó la soprano Rita Marques; también destaca so “Concerto curto e grosso Op. 29 b”, para orquesta de vientos, que fue dirigida por Bjorn Saagstadt.

Luis Cardoso-“Freitas Op. 20”-, es arreglista y compositor, director de la Escola de Ped. de Artes de Barriada, y de la “Orquesta Filarmónica 12 de Abril de Travasso”. Recibió el Gran Premio Nacional de Composiçao para Banda “INATEL”, de 2002 y en 2006, el Premio de Composiçao Cidade de Aveiro, con la que mantiene una continuada relación profesional, que se confirman con la Federaçao das Associaçaos Musicais do Distritto de esa capital. Fue finalista en 2010 del Concurso “Harvey G. Phillips Award for Excelence in Compositors”. Realizó más de 600 arreglos, uno de los espacios a los que presta mayor atención, compaginados con las obras de propia autoría. Fue miembro de la Banda Marcial de Formentelos, de la que fue también director y pasó por el Instituto Superior Piaget. También ejerció como director de la Banda Sinfónica Guarda Nacional Republicana, entre 1992/9.

Se nos fue la mezzosoprano Teresa Berganza, pero al menos nos quedan en memoria tres de sus visitas al Auditorio de Galicia, en convocatorias mu y distintas a lo largo de varios años. El concierto junto A Juan A. Álvarez Parejo, en noviembre de 1990, en la que fue recibida como una voz que marcó arquetipos para siempre, desde “Dorabella”, “Zerlina” o “Cherubino”, a los que se añadían “Rosina””Angelina” , “Charlotte” o “Carmen”. Voz subyugadora que infunde al canto una pureza lírica e ideal, de un melodismo arrebatado, que hechizaría todos los grandes coliseos, sin olvidarnos de sus acercamientos a los barrocos y a la que apreciada zarzuela. Para aquel evento, y tomadas como fueron cayendo, bastará con recordar piezas como “Stizzoso mio stizzoso”, de “La Serva padrona” (Pergolesi); Tres ariette, sobre la poética de Metastasio, de Ferran Sor. El impagable Rossini de “La Regata Veneciana”, en sus tres cuadritos en dialetto veneciano: Un “Tríptico” muy hispano de J. García Leoz; un destilado en sus absolutos dominios, como no podía ser menos, en las “Majas”, de Enric Granados y un Joaquín Rodrigo, gracias a los “Cuatro madrigales amatorios”.

Para el “V Festival Internacional de Galicia”, en el año 2003, certamen de irregular trayectoria, contaría con ella para una gala, con su hija Cecilia Lavilla, acompañadas por el mismo pianista, en la sesión del 9 de julio, y en la que se concedieron un programa vistoso y peculiar, muy clásico en sus parámetros, partiendo del dúo embriagador de “L´Incoronazione di Poppea”, de Monteverdi, “Pur ti miro, pur ti godo...”, para seguir con una canzonetta de J.C.Bach, el aria haendeliana de “Rinaldo”, “Scherzando sul tuo volto”; tres páginas del “Stabat Mater”, de G.B.Pergolesi- el aria de soprano “Vidit suum dulcem natur”, la de mezzo “Quae morebat et dolebat” y el dúo “Quando corpus morietur”. En la continuación, un Pasiello por “La libertà a Nice”; F.J.Haydn, con “Saper vorrei se m´ami”. Mozart, al que no se renunciaba, con “Voi che sapete” (“Cherubino”, de “Les Nozze di Figaro”), “Prenderó quel brumettino” (dúo de “Così fan tutte”; “Padre, germani, addio” (aria de “Ilia”, en “La Clemenza di Tito” y el dúo “Come ti piace, imponi”, de la misma ópera, para completar con “Voga Tonio, benedeto”, de G.Rossini y “L´inconstanza d´Irene”, de G.Donizetti. Un festival en el que destacó una serenata a tres voces de G.F.Haendel “Acis y Galatea”, contando con Beatriz Lanza “Acis”; Flavio Oliver “Galatea” e Iván García “Polifemo”, bajo la dirección de Eric Hull, en encargo especial del “V Festival”.

En el “Xacobeo 93”, el “Homenaxe á poesía galega”, en la que La Berganza, fue elegida por especial consideración, para el estreno de las canciones del añorado Antón García Abril, maestro por excelencia para el género de la canción, y del que estamos pendientes de la recuperación de su ópera “Divinas palabras”, en un trabajo con el dramaturgo Paco Nieva, a partir de “Don Ramón de las barbas de chivo” . El programa-homenaxe á poesía galega, estuvo acompañado por la “Orquesta de Cámara Reina Sofía”, dirigida evidentemente por el compositor. Fueron las canciones: “Camiño longo” (Ramón Cabanillas); “Sobre o sol e a lúa” (Valle-Inclán);”No niño novo do vento” (Álvaro Cunqueiro) ; “Levouse a louçana” (Pero Meogo); “Amor apresurado” (Francisco Añón Paz); “Canzon para que o neno non durma” (Luis Pimentel); “Cantiga de amigo” (Sancho I); “Sediam´eu na ermida de San Simón” (Mendinho); “María Soliña” (Celso Emilio Ferreiro); “Chove...” (Ramón Cabanillas); “Moi lonxe” (Celso Emilio Ferreiro) y de Ramón Cabanillas, “Foliada”