Hilary Hanh. Llevo años obsesionado por esta violinista a la que considero la mejor de su generación. Su registro de las Sonatas y Partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach, hecho a la misma edad, 16 años, que Yehudi Menuhin, es incomparable. No ha parado de grabar desde entonces. Pero hoy les recomendaría su Concierto Opus 77 de Johannes Brahms con la Academy of Saint Martin in the Fields bajo la dirección del entrañable gigante Sir Neville Marriner. A ver quién es la guapa/el guapo que no se transfigura con este que es uno de los discos más impresionantes de la Historia de la Música. ¡¡¡Una experiencia única...!!!