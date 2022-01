QUE no, que los socialistas no tenéis disculpa. A estas alturas no vale con decir que la derecha está todo el día entrampada en el juego de los bulos. Ni que cuando habla un ministro no es un ministro sino un particular que pasaba por ahí. Ni que no sabéis que es lo que vosotros mismos estáis haciendo con el asunto de la ganadería industrializada, a juzgar por las decisiones en las que ya está implicado el propio Gobierno, en Moncloa y en Bruselas, que son bastantes. Ni si el tal Garzón acierta o se equivoca, que si es más inoportuno le ponen piso, aunque a pocos les importe lo que diga.

Nada de esto viene a cuento cuando ya se ve que os han pillado en uno más de los juegos de trilero con los que se hace la política en España de un tiempo a esta parte.

Si por la mañana temprano salen a la palestra una docena de preclaros declarativos –siguiendo acertadamente las consignas de una oficina de comunicación, que no es precisamente un instrumento de información veraz ni se le pide que lo sea–, vais dados.

Y si aún por encima muchos periodistas, demasiadas veces propensos a trabajar lo justo, en vez de ir a la fuente del desaguisado, se limitan a dar cauce a las proclamas prefabricadas, como simples correveidiles, pues ya está creada la escena: un debate de intenciones, no necesariamente de razones.

Porque os habéis metido de lleno en una discusión no tanto sobre lo que Garzón dijo o dejó de decir, que ya digo yo que puede que importe poco, sino sobre lo que sus críticos dicen que dijo, que, para más inri, sólo es una reconstrucción intencionada de lo que ellos mismos querrían que dijese.

Y lo que dicen que dijo sirve para proclamar que “¡Los socialistas atacan al campo!”, dicho lo cual, vamos a las elecciones en Castilla y León, donde, precisamente, hay mucho campo de Dios.

Que os han pillado, pardillos. Con la que ya teníais armada con que si se acaba aprobando o no la reforma de la reforma laboral, que es cosa importante, muy importante, en la que el PP acabó entrando en traspiés, ahí os quedáis: recensionando la obra literaria del iluso Garzón, que no pudo hacer más el tonto porque no le dieron tiempo.

Y si aún por encima salen de vuestras propias filas dos no menos preclaros oportunistas, los tales Lambán y Page, a los que hay que nombrar porque ellos mismos empezaron por ahí, dando el nombre, dispuestos a mostrar la inteligencia que no tienen, porque de la lealtad ya no hablo, pues ¿a qué quieres más patatas caldo?

En fin: que el año nuevo muy feliz puede que no os vaya a ser si seguís cayendo en pozas como esta en la que ya habéis caído.