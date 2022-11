¿Otro ‘Prestige’? No, gracias

DESDE siempre, o sea desde que recuerdo, es práctica muy arraigada en la clase política tratar de hacernos creer que el dinero que reparten en ayudas y subvenciones depende de una decisión personal movida por la generosidad. Los poderes públicos tienen la obligación de hacer un buen uso de los recursos que aportan los ciudadanos con los impuestos para mejorar sus condiciones de vida. Entre las acciones para conseguirlo están las ayudas y subvenciones, aunque la mejor política sería la que no las hiciera necesarias y todo el mundo pudiera valerse por si mismo. En los últimos tiempos, por causas diferentes y algunas justificadas, se intensifican las entregas de vales o bonos para la adquisición de todo tipo de productos, ya sean en el ámbito de la cultura, el ocio y el comercio en general, que en la propaganda no se recatan en señalar quién los otorga con obvio objetivo de que en el subconsciente visualicemos la imagen de tan magnánima sigla o persona que la encarna. En el caso de Santiago, que no es único, el ayuntamiento puso en marcha los Bonos Corazón para atender situaciones y sectores concretos a raíz de la pandemia, por las interminables obras en Concheiros y la crisis de la plaza de Abastos. Ahora vuelven de nuevo. Bienvenidos, pero debieran cambiar de nombre. Estamos a medio año de las elecciones. ¡Pongan urnas todos los meses!