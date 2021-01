Oumuamua y nosotros

HAY un regreso al espacio y sus emociones. No me extraña, porque aquí abajo la cosa no está para fiestas. El espacio es mayormente grande (perdonen la tontería) y puede tener sorpresas, aunque todo esté férreamente sometido a las leyes físicas y en este plan. La última sorpresa es Oumuamua, que ha venido a acrecentar esa pasión por todo lo espacial y las ganas que tenemos, creo, de que vengan a vernos, aunque no a la manera de ‘Mars Attacks’, si puede ser.

Ayer caí en lo de Iker Jiménez, en Cuatro, mientras veía restos fugaces de partidos de fútbol y cosas del coronavirus. A la espera de que Biden estabilice la nave norteamericana, y mientras vemos qué pasa con el virus que crece sin parar, la actualidad está un poco gripada, salvo que cuente lo de Cataluña, lo de sus elecciones, donde también crece la polémica y la tensión entre unos y otros. Tirando para arriba, con altura, prefiero las cosas espaciales, mucho más grandes que lo terrenal y a menudo más interesantes. Liberado ahí de la ideología inevitable, me entrego a los genios de la ciencia, algo que no nos vendrá mal en las próximas décadas.

Uno de esos genios, Avi Loeb, catedrático de astrofísica de Harvard, ahí lo dejo, ha dicho que Oumuamua es un objeto alienígena, un elemento interestelar, una tecnología que viene de otra parte. Incluso ha sacado un libro al respecto, que, por supuesto, es ya un éxito total: ‘Extraterrestre’ (en español, publicado por Planeta). El libro es mucho más que una explicación del mencionado objeto, al parecer no exactamente con forma de puro, como se dijo al principio, sino de vela (creo que Loeb y Kawking, entre otros muchos, trabajaban en un proyecto de velas solares, ‘Breakthrough Starshot’, para acercase a Alfa Centauri: a unos pocos años luz, ya saben).

El debate sobre la naturaleza de este extraño objeto (muy fino, muy largo, muy raro) ocupó buena parte de la edición de ‘Cuarto Milenio’, aunque todo esto, conviene decirlo, viene ya de 2017. El enigma sobre Oumaumua persiste. Entre los invitados, Javier Sierra, que siempre, en las ocasiones en las que he tenido la suerte de entrevistarlo, termina contándome las historias más increíbles sobre los mundos secretos, de ahora o del pasado. No suele importarme que sean verdades científicas o no, aunque Sierra también ama la ciencia, pero en el caso de Oumuamua todo es muy diferente. ¡Estamos hablando de Avi Loeb!

Son muchos los que han enmendado la plana al prestigioso científico de Harvard: cuesta trabajo creer, en efecto, que estamos ante ¿la primera? manifestación de tecnología extraterrestre. La visualización desde Hawái de semejante objeto a una velocidad impresionante, que terminó en una aceleración difícil de explicar, sorprendió a todos, pero Loeb cree que la presión de la radiación pudo provocar esa aceleración, justo lo que Hawking, y él mismo, habían pensado para acercarse a Alfa Centauri.

La polémica sobre Oumuamua está servida. ¿Es un resto antiguo de una vela solar alienígena? Creo que nos gusta pensarlo. ¿Es una formación rocosa inesperada, quizás difícil de explicar con lo que conocemos? Parece confirmado que no era un cometa. ¿Era acaso un iceberg de hidrógeno? Lo mejor de todo esto es que la ciencia se abra camino en nuestras vidas.