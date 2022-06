CUENTAN que el alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a cerca de cuarenta millones de personas en todo el mundo. ¡Cuarenta millones de personas es casi la totalidad de la población de un país como España! ¡Ahí es nada!

Cuentan también que un médico colombiano, Francisco Lopera, ha dedicado más de media vida a investigar sus causas y acaba de concluir un estudio que alberga resultados esperanzadores. Según este, “los síntomas de este mal pueden retrasarse hasta treinta años gracias a la aplicación de un anticuerpo que limpia el amiloide del cerebro”, una de las proteínas clave involucradas en el desarrollo del alzhéimer.

El hallazgo, además de increíble, reportaría beneficios enormes para todas las sociedades y todos los países. Pero seguramente muchos de ustedes no han tenido noticias del mismo. La investigación “no vende”. Y los ancianos todavía menos. Son las consecuencias de una comunicación donde lo interesante prima siempre sobre lo importante. ¡Qué le vamos a hacer!

Criticamos a Putin, como no puede ser de otra manera. Pero poco sabemos sobre el monto de las exportaciones rusas y las cifras de negocio de sus oligarcas. Porque la forma devora al fondo hasta hacer que lo único importante sea la impostura y la foto. Así, mientras subastar el premio de Eurovisión vende, tabular las cifras del comercio entre Rusia y el resto del mundo aburre. Y es así como en esta sociedad de la información realityshowtizada, el circo eclipsa a la realidad con una facilidad pasmosa. ¡No interesa el backstage! Con tal de tener una carpa bonita... Pan y circo señores. Ya lo decían los romanos.

¿Y qué me cuentan de lo de la cumbre de la OTAN? ¿Cómo se come eso de que, mientras los países del norte aceleran sus procesos de adhesión, por el sur algunos se sigan poniendo morados hablando de no sé qué pacifismo y no sé cuántos desarmes? Y luego viene el relato... Y tras la escenificación de unos delante del súper plotter que enarbola la defensa de los derechos del feminismo, nuestra Yolanda sale a invocar las resoluciones del consejo de ministras y ministros defendiendo los intereses “del buen patrón”. Donde dije digo, digo Diego... Y cada uno que entienda lo que quiera.

Menos mal que siempre nos quedará Nadal. Aunque bueno... Muchos, al menos hasta anteayer, eran ya más de Alcaraz y daban a Rafa por perdido. Somos así: un cúmulo de contradicciones y sinsentidos capaces de lo mejor y lo peor hasta catorce veces.