Pancho Álvarez, en el Ciclo “Os son da pedra”

Segundo concierto en el Ciclo “Os son da pedra”, a cargo de Pancho Álvarez, en el Paraninfo da Universdade-20´30 h.-, artista de larga trayectoria por su experiencias compartidas con grupos que han marcado pauta a lo largo de un par décadas, siempre con la idea de intercambiar ideas sustentadas en las tradiciones populares y que, en su caso, le permitieron probar con formaciones como “Na Lúa”, dejando registros como “A estrela de Maio”, “Ondas do mar de Vigo”, “Contradanzas”, “Peliqueiro” y “Os tempos son chegados”. Un peldaño de continuación, le verá con “Matto Congrio”, a medias con Carlos Núñez, Santiago Cribeiro, Anxo Lois Pintos, Diego Bouzón e Isaac Palacín, con los que disfrutará del buen oficio de Paddy Moloney. “Brerrogueto”, pondrá un punto de continuidad, al que añadirá “Grupo Tres”, en 1995, en otras iniciativas con Carlos Núñez y Paddy Moloney. “Marea de Música Dós Sós”, se enmarca en la reivindicación cívica a través de la “Plataforma Nunca Mais”, alusiva al desastre del “Prestige”, y “Sólidos Galicianos”, resultaría un trabajo compartido con la cantante María Solleira y el contrabajista Álvaro Iglesias, pero en esta consolidada trayectoria, en el capítulo de trabajos a solo, podremos ceder un protagonismo especial para “Florencio. O Cego dos Vilares”.

Un tributo según propia apreciación, iniciado en 1998, a la memoria de “O Cego dos Vilares” (A Fonsagrada, 1914), violinista ciego que murió en 1986. Para Juanjo Fernández, en un par de líneas escuetas, el hecho de vivir hacia finales del siglo XX hizo que mucha gente llegara a interesarse por él, conscientes del su valor como músico, y que lo grabasen con aparatos caseros, tanto en audio como en vídeo, gracias a las facilidades que ya había en los años setenta y ochenta. El disco recibirá un primer premio otorgado por la revista “Folk Word”, en ese apartado destinado a este género, Un disco en el que se concitan modernidad y tradición, contribuyendo a rescatar pequeñas joyas ocultas en nuestra propia tradición popular, una labor en la que caben con todo el reconocimiento, esos itinerantes “cantos de cego”, muchos condenados al inevitable olvido. Cultura popular, melodías eternas, poesía que impregnarán el imaginario colectivo, y que para especialistas como “Mini”- miembro fundador de “Fuxan os ventos” y “A Quenlla”-, nos encontramos ante un costumbrismo amoroso y mordaz. Para este viaje, una selección de piezas como “A moza electricista” (texto de Suso de Toro); “Parrafeo dos namorados”, “Xota do Riotorto”, “A filla do Bartolo”, “Muiñeiras de vai e ven”, “Vai de amores”, “Danza de Arcos de Miño” o una “Cantiga de Afonso X”.

“O Cego dos Vilares”, tendría un segundo registros con “Nas cordas”, presentado como un ejercicio de estilo, y en el que las cuerdas del violín, el bouzouki, la mandolina, la guitarra acústica y eléctrica, el bajo y el banjo, contribuyen a recrear la serie de veinte canciones, en las que el espíritu de Florencio continúa presente, en esa recuperación de tonadas como “Vinde parrafear”, “Muiñeiras do mar” o “Vals Florencio”, en una colaboración en la que también están implicados Carlos Núñez (flauta), Xurxo Núnez (su hermano, en percusiones); los hermanos Castro, Vicente y Félix; Xurxo Castor (concertina), Fernando Fraga (acordeón); Álvaro Iglesias (contrabajo) y el guitarrista Miguel Seoane, en un gran familia y así se van seleccionando piezas como las tres citadas, entre otras de talante similar: “Salta, saltón!”, “Chula do Miño”, la serie de “ensuites” repartidas entre “Alalá de Padrón”, “Muiñeira”, “Alborada, “Pandeirada” hasta la “Polca en Re” o “Muiñieras do mar”. Destacan el algunas de esas piezas, los arreglos de Félix Castro, Cástor Castro y del propio Pancho Álvarez, como es el caso de “Indara”, una “Muiñeira” y una “Alborada”. En complemento, una nueva aproximación a las “Cantigas de Afonso X”. Pancho Álvarez, siempre quiso tener en consideración las referencias a los magisterios incontestables de S.Tafall. López Calo, Filgueira Valverde” o Higinio Anglés.

En esta travesía de artistas de nombres referenciales, recordamos a Paddy Moloney, con su grupo “Chieftains”, a los que pudimos escuchar en una velada de tarde y noche, en A Praza da Quintana, en una sesión verdaderamente testimonial, el grupo irlandés por excelencia y que mantuvo una apreciable relación con “Milladoiro”, y que en recíproca apreciación, realizaron un registro discográfico con el título de “Santiago”, que se presentó en ocho ciudades de nuestra Comunidad Autónoma, en lo que suponía el trigésimo segundo registro, para el que contarían con la colaboración de Ry Coder, Linda Ronstadt, la “Joven Orquesta de Galicia” y Carlos Núñez, en lo que supuso una larga gira por nuestro país, comenzada en Barcelona, antes de concluir en Santiago. Siempre recordaremos el buen talante de Paddy Moloney, el maestro de la Uilean Pipe. También “Milladodoiro”, entre la abundancia de reconocimientos, conmemoraron su vigésimo aniversario, secundados por la “Real Filharmónía de Galicia”, dirigida por Maximino Zumalave, para un programa en encargo del Auditorio de Galicia, “Travesías”, en el mes de mayo de 1998, un concierto que con piezas habituales de su repertorio, añadían otras para ese compromiso según orquestación de Natalia Soltan.

Para su programa, una selección de piezas, al servicio de instrumentos concretos. “Melodía de inspiración. Música tradicional”-lira da idade de bronce-; “Romance de Don Gaiferos”- zanfona-; “Improvisación e cantiga de Sta María 166”-arpa do Pórtico do Paraiso, de Ourense-; “Melodías tradicionales CSM 215 e Parrafeo dos namorados”-Fídula en 8, do Pórtico da Gloria, de Santiago de Compostela-; “Cantiga de Santa María 384”- Citola-; “Alalá das Mariñas e Xotica”- Vihuela renacentista-; “Contrafactum CSM 419, e Noite de cans (canto de cego)”- guitarra barroca-; “Pandeirada e melodías tradicionales escocesas”- viola de gamba-; “Canto de cego, Xota de Riotinto e Campora”, con violin.