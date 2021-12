¿Pandemia o sindemia?

La OMS declaró a la enfermedad de la covid-19 como una pandemia, que es una propagación mundial de una nueva enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Un grupo de científicos asegura que el covid-19 no es una pandemia y propone enfrentarlo como una sindemia, ya que es la única manera de hacerle frente al covid-19 no solamente como enfermedad infecciosa sino también fijarse en el contexto social de las personas.

Richard Horton, editor jefe de The Lancet propone el concepto de sindemia para analizar y enfrentar al coronavirus desde un enfoque biológico y social. Merrill Singer, antropólogo y médico americano, fue el que acuñó el concepto de sindemia, que revela interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la puesta en marcha de políticas de salud pública. Para Merrill Singer: “Dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades”, el covid-19 no es una pandemia tal y como la concibe la OMS, ya que según él hay que analizar y enfrentar al virus desde un enfoque biológico y social.

Tiff-Annie Kenny, investigadora de la Universidad Laval (Canadá), sostiene que hacer frente a la covid-19 desde el punto de vista de la sindemia permitirá fijarse no solo en la enfermedad infecciosa sino también en el contexto social de las personas. Ver al covid-19 como una sindemia es remarcar sus orígenes sociales, nos permitirá tener una visión más amplia e integradora, que abarque otras variables que también pueden intervenir en sus orígenes y en su aparición, como por ejemplo la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. Ver a la covid-19 solamente como una pandemia, excluye la posibilidad de otras perspectivas muy diversas, que es preciso contemplar.

Richard Horton plantea que existen dos categorías de enfermedades: la covid-19 como enfermedad infecciosa que tiene su origen en el virus SARS-CoV-2 y una serie de enfermedades no transmisibles, ambas se enmarcan en un contexto de inequidad social que hace que los efectos de estas enfermedades sean más crónicas. Limitar el daño causado por el SARS-CoV-2 exigirá mucha más atención a las enfermedades crónicas no transmisibles, a las desigualdades económicas y sociales de lo que se ha admitido hasta ahora.

En el caso de la covid-19, atacar las enfermedades no transmisibles será un requisito previo para una contención exitosa. Por tanto, si queremos entender la enfermedad de la covid-19, no tendremos más remedio que abordar también enfermedades como la HAS, obesidad, diabetes, cardiovasculares, respiratorias, cáncer, etc.

En definitiva, dedicar más atención a las enfermedades crónicas no transmisibles, lo cual no debe estar únicamente en el punto de mira de los países ricos, sino que también deberán tenerlo en cuenta en los países más pobres al ser una causa desatendida de mala salud. Dicho esto, a mi modo de ver toda pandemia conlleva implicaciones sanitarias, económicas y sociales, que como es natural debemos tener en cuenta dada su importancia.