Panorama endemoniado

SALVADOR ILLA ha ganado las elecciones de Cataluña. En votos, pero con ERC y Junts per Catalunya prácticamente con el mismo número de escaños. Una situación imposible, endemoniada, que hace imposible prever qué tipo de gobierno se puede conformar. La apuesta de Pedro Sánchez por Illa ha sido arriesgada, pero acertó, y los socialistas se han apuntado un éxito espectacular que cambia el mapa catalán y abre una nueva etapa en la que el ex ministro de Sanidad tendrá que hacer juegos malabares para apaciguar a los independentistas ... pero quizá se vea obligado a gobernar con independentistas.

Es pronto para hacer pronósticos, pero a la vista de los resultados la primera fórmula que se le ocurre a cualquiera que pretenda imaginar el futuro visualiza un gobierno de PSC con ERC y En Comú-Podem. ERC había firmado un papel en el que se comprometía a no gobernar jamás con el PSC, pero ese tipo de papeles en campaña no sirven para nada. Hay otra posibilidad, un gobierno independentista con ERC y JxC más la CUP. Sin embargo, es tan aguda la confrontación que existe entre ERC y Junts, llega incluso al terreno personal, que no se pueda descartar que Junqueras.

Todo esto se negociará en los próximos días y semanas. Lo único cierto es que el independentismo ha sumado más escaños que los constitucionalistas –incluyendo a En Comú en este último grupo– , y que la debacle de Ciudadanos y PP ha sido de las que hacen historia.

Por lo tanto, lo urgente es esperar, como decía Pío Cabanillas. Esperar que ERC decida apoyar a Illa, que le ha ganado en votos, y acordar con los socialistas algún tipo de componenda que satisficiera las ansias de los independentistas republicanos. A Pedro Sánchez le interesa esta fórmula, pues no hay que olvidar que la estabilidad de su gobierno dependen entre otros números al apoyo de los diputados de ERC en el Congreso.

La noticia también la ha protagonizado Vox, que sigue su ascenso imparable debido en gran parte a los errores de PP y Ciudadanos. Abascal y su brazo derecho, Iván Espinosa de los Monteros, junto a Macarena Olona, han demostrado dotes de liderazgo y verbo sin complejos. Dieron la sorpresa en Andalucía y la repiten en Cataluña.