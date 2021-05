Para mandaros a...

¿DE verdad que sois capaces de pensar que el resto de los mortales, además de vosotros, quiero decir, somos capaces de entender qué es lo que narices estáis haciendo con la pandemia? ¿Creéis que entendemos para qué os reunís casi todas las semanas, suponíamos que buscando decisiones acordadas para luchar eficazmente contra este maldito virus?

¿Como es que podéis salir de prácticamente todas vuestras reuniones corriendo a la plataforma mediática más adecuada para proclamar, no el acuerdo, que para buscarlo os reuníais, sino el desacuerdo, con la culpa puesta siempre en el vallado del otro?

No es serio lo que hacéis. Para empezar, porque nosotros, que seguramente no somos tan listos como vosotros, en el juego interminable de tanta discordancia, lo que deducimos es que sois reos de una acentuada incapacidad de gestión. Unos incompetentes, vamos, que a poca que sea nuestra suerte, hasta que puede que no seáis capaces de sacarnos de esta.

No parece discutible que la lucha contra la pandemia exige, sobre todo o quizá ya inexcusablemente, una acción concertada, a nivel local, regional, nacional, continental y mundial. Que ninguno de vosotros, so pena cretina, debe ni puede ir por su cuenta. Sacaros la cera de los oídos: ¡tenéis que ir juntos! Tanto si os da la gana como si no.

Si seguís estirando el dedo para señalaros los unos a los otros como culpables de todos los males, que, curiosamente, cada acusador es capaz de advertir anticipadamente, aunque no de ayudar a corregirlos, por lo que parece, merecéis que os lo corten, el dedo, sí, e incluso que os señalen a vosotros, a todos, formando en una aunque sea descolorida foto de familia, con un letrero debajo que diga: “Esta es la España incapaz”.

No digo yo que seáis una amenaza ni tan grande ni parecida a la que representa el virus, pero amenaza sois. Y no sólo ponéis en riego nuestra salud, también el sensato equilibrio de nuestras mentes y, lo que me inclino a pensar que es tan grave como todo lo otro, sembráis de desconfianza la referencia institucional a la que los ciudadanos debemos y queremos acogernos.

Son demasiadas cosas, pues, las que estáis echando a perder. Y eso va a ser muy difícil de recomponer. Lo más seguro es que las marcas de esa desconfianza se vuelvan indelebles.

Por cierto, aunque no os nombre, estoy completamente seguro de que sabéis a quienes me refiero. Lo que no quiero es ser yo mismo uno más de los que estiran el dedo.