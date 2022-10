(Ante el fallecimiento de Marco

Villagómez Cebrián)

PARTISTE cuando aún no lo esperábamos. Sin decir un adiós. Me hubiese gustado despedirme de ti con un fuerte abrazo. Pero las circunstancias de la vida no son como uno las quiere, sino como las marca el cruel destino. Sé que solo te nos adelantaste en salir de este mundo cada vez más insufrible.

Hermano, fuiste un hombre de bien, un académico, un profesional, luchaste por tus sueños, sin embargo la muerte oscura no te dejó continuar. Recuerdo como con tanto esfuerzo e ilusión sacaste tu cátedra de Derecho Procesal en la Universidad de Vigo, hace más de dos décadas, como culminación de un trayecto que comenzaste brillantemente en la Universidad de Santiago, con premio extraordinario en la licenciatura en Derecho. Y continuaste con mucho sacrificio para obtener el doctorado en la Universidad de Bolonia, y con tus clases magistrales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Me resulta difícil separarme de tus recuerdos, del niño alegre que comía caracolas , “cocoles” los llamabas inocentemente cuando los señalabas a papá y mamá al llevártelos a la boca en la playa de Panxón; y del hombre adulto de aire extranjero, luchador infatigable por sus dos hijos, José y Alejandro, que vivirán con tu recuerdo y ejemplo el resto de sus vidas.

Del estudioso profundo y riguroso que nos enseñó a todos los jueces a plantear la cuestión prejudicial del Derecho europeo; del sabio investigador que descubrió las posibilidades impugnatorias de las decisiones del Tribunal del Jurado; del jurista comprometido que se decantó por la parte más débil en los procesos matrimoniales; del académico que supo pisar la realidad con su aportación a la elaboración de la ley procesal que introdujo en España el Procedimiento Abreviado de la mano del principio que el juez que investiga no puede fallar, y, en fin, del hombre cabal y firme defensor de las competencias del Consejo General del Poder Judicial.

Hermano, cuando el dolor nos rompe y difícilmente soy capaz de entrelazar estas palabras, solo quiero que sepas desde allá arriba, junto a papá, que te queremos, que siempre te hemos querido.