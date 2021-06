Paseando con Mr. Biden

CON la derrota de Trump, nuestro Gobierno creyó que se abrirían las puertas del Edén americano, pero no ha sido así. Pero ¿por qué Biden no ha telefoneado al adalid europeo de la izquierda, a pesar de que España es un país del G20 y que acoge un importante contingente norteamericano en la base de Rota?

La respuesta puede estar en dos factores. Por un lado, la coalición de Gobierno con Podemos, la izquierda más antiyanqui de Europa y altavoz de las dictaduras bolivarianas. Por otro, nuestra relevancia internacional se sitúa bastantes peldaños por debajo de su peso en la economía mundial, de su situación geoestratégica y hasta de su propia historia. Esto no surge con el mandato de Sánchez, pero parece que el Gobierno social comunista apoyado por el secesionismo, tampoco tiene especial interés en ponerle remedio. Y esto lo sabe el líder del mundo libre, sea este republicano o demócrata.

Acaso ahí radica el motivo del ridículo vivido por Sánchez durante su paseíllo con Biden (que según algunos ha costado 6,3 millones de euros en apoyo al proyecto SICA de ayuda a Centroamérica de la vicepresidenta Kamala Harris), que caminaba a su lado sin mirarlo, sin pronunciar palabra y con una exagerada indiferencia que no abandonó ni para despedirse después de 29 segundos.

El Gobierno había anunciado que se trataba de una cita preparada hace semanas en las que se tratarían temas claves como las relaciones con Marruecos o la cumbre de la OTAN que acogeremos en 2022. El chasco fue sonoro por las expectativas creadas por aquellos a quienes puede el narcisismo y la obsesión por la foto. Cuando la acción de un Gobierno únicamente se apuntala en la comunicación, en la propaganda, en la apariencia y no en la verdad, al final uno se convierte en el hazmerreír.

Pero no quedó ahí el asunto. Minutos después del paseo, Sánchez compareció ante la prensa para emplear el doble de tiempo en enumerar los varios asuntos trascendentes que se suscitaron: “Fíjese si me ha dado de sí, porque hemos hablado de reforzar esos lazos militares que tenemos (...) También hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica (...) y, finalmente, le he felicitado también por la agenda progresista”, apuntó ufano.

La llegada de un nuevo inquilino a la Casa Blanca es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. EE. UU. parece querer retomar la interlocución internacional apoyándose en sus aliados tradicionales, lo que España debería aprovechar para incluir temas en la agenda europea (pandemia, cambio climático, comercio, etc.) que nos dé la credibilidad necesaria para impulsar y hacer más visibles nuestros intereses en Washington.

Nos hemos divertido con los memes de Sánchez en redes sociales (¡cómo ha debido de reírse también el rey de Marruecos!), pero el daño que se está infligiendo a la reputación del país es terrible.