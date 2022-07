Paula, Baltar

¿El papel de Paula Prado en el PPdeG? Aquellos que, incluso dentro del partido, pensaban que la secretaria xeral de los populares gallegos iban a ejercer de florero o no se enteraban, o no la conocían o viven ajenos a la realidad. Cuando Alfonso Rueda decidió que la compostelana fuera su número dos y la persona que controlara las esencias del partido sabía muy bien lo que hacía. Era consciente de que su nombramiento iba a provocar ronchas pero también de que su presencia acabaría ahuyentando a aquellos que gritan en la oscuridad. Paula no se arruga ante nada y tiene claro que su trabajo es que el PPdeG siga creciendo. Si tiene que decir que el AVE solo llegó hasta Ourense lo dice: alto y claro. Y aquellos que no lo entiendan tiene un problema. Un grave problema.

¿Es Miguel Lorenzo la mejor apuesta? Llevan tiempo pidiéndole al senador que dé el paso en A Coruña y parecía resistirse, pero ahora está dispuesto a disputarle a Inés Rey la alcaldía. Sabe que es difícil, pero recuerda tiempos pretéritos, los de Carlos Negreira, en los que la unión de la derecha alumbró una mayoría. Ahora Lorenzo piensa que llegó su momento y puede no faltarle razón.

¿Llegará el día en el que los responsables de Ryanair se tomen en serio a los trabajadores en España? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.