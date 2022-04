Presentamos con sumo gusto el libro “Peñas sacras de Galicia “ de la autoría de los profesores catedráticos Martín Almagro -- Gorbea y Fernando Alonso Romero, y editado por la Fundación “ Luís Monteagudo “, 2022 Fue presentado en Betanzos el 9 de marzo con gran asistencia de público. Se abre el nutrido ejemplar con una presentación de Alfredo Erias Martínez, presidente de la Fundación Monteagudo ; le sigue un prólogo del Martín Almagro-- Gorbea, muy representativos los dos del significado y del contenido del libro. La obra se abre con “Antecedentes historiográficos sobre las peñas sacras de Galicia “, que viene a ser una relación justa de ilustres nombres que precedieron a esta investigación, y con un prestigio ya sabido. Helos aquí : Ambrosio de Morales, Verea y Aguiar, Saralegui y Medina, Barros Sivelo, Villaamil y Castro, Martínez Padín, el P. Sarmiento, Murguía, López Ferreiro, Taboada Chivite, Alonso Romero, Luís Monteagudo, García Quintela (faltando acaso algunos ). Ya en las primeras páginas el profesor Martín Almagro se apresura a definir --a presentar en su esencia-- qué es una “ peña sacra”. Dice : “ Una “peña sacra “ es una peña que pertenece al mundo de lo sagrado, de lo sobrenatural, por lo que está vinculada a la divinidad.”. Y poco después : “ Una peña es “ sacra” por sus mitos y ritos asociados , hasta tal punto de que sólo se puede saber si una peña es “sacra “ cuando los mitos y /o ritos conservados evidencian su caráctar “sacro”.

Este libro supone una formidable novedad en el panorama de la investigación arqueológica en Galicia, y contribuye de una manera enriquecedora al patromonio pétreo--nunca mejor dicho--de la misma. Constituye también un adentramiento científico a esa cara importantísima de la Galicia rural que corresponde a lo denomino, desde hace unas décadas, “la Galicia de la piedra labrada “, frente a “ la Galicia de la página impresa “, que siendo muy distintas, se complementan --se completan-- sin embargo, y de manera fecunda y adecuada.

También es necesario comunicar que es un libro gráfico : está cuajado de fotografías, en primer lugar con valor científico -- que ilustran a la perfección cada texto, objetivo y riguroso -- y además con muestras sobradas de haber sido el terreno plenamente pateado y estudiado, lo que da un claro efecto de limpieza material--desalojo de suciedad entorpecedora en las peñas -- y de clara eficacia investigadora, ejercida además desde una vocación ( y una celebración ) desde cada hallazgo nuevo : la investigación viva junto al residuo antiguo, incluso, milenario. Además el enfoque con la cámara de cada peña nos alecciona con el estudio estético del paisaje y de la roca misma. Arroja luz sobre la perspectiva de la adquisición de datos: “ Aquí encontré la peña y desde este punto la fotografío para su completo estudio y correspondiente aportación científica, tanto erudita (croquis, plano, dibujos ), como fotográfica (circunstancias, metereología, luminosidad ) “. Diríamos. Exacto. He aquí una completa labor arqueológica en agraz. También a la claridad expositiva va a la par con la exhaustividad investigadora.

Rezuma a lo largo de este libro el dato directo. Un ejemplo :”Una variante de estas pías naturales pueden considerarse algunas pías exentas, como la Pía de Mougás, conocida por Bouza Fariña , (fig. 40 ), descubierta en 1894”. La recuerdo durante décadas junto a las Ruínas de Santo Domingo de Pontevedra.. La erudición, la percepción , la vivencia, el comentario, el análisis, el descubrimiento y la información entran con vigor en este libro: “ En Galicia son muy características las peñas sacras con coviñas o pequeñas cazoletas unidas por corgos o canalillos... ). La erudicción va resplandada por una Bibliografía que va de la página 501 a la página 545, con una exhaustividad que asombra.

Desde el apartado del descubrimiento se descargan 328 peñas registradas, tanto lo mismo, visitadas y desde una geografía amable y bucólica hasta una geografía abrupta y hostil. Lo que da idea no sólo de un trabajo con entrega total, sino además de un trabajo con plena vibración vocacional. Particularmente cercana a mis excursiones desde mi adolescencia en tierras de Campo Lameiro correspondería a la denominada “Pedra Furada“, actualmente dentro de su Parque Temático. Recuerdo la sensación viva de estar dentro de la misma. Mucho más familiar con las excursiones desde mi adolescencia se encuentra el apartado de la Cristianización. De nuevo, permitáseme una referencia biográfica por lo objetiva. Va referida a Outeiro do Catadoiro y al Outeiro do Galiñeiro en la parroquia de Santa María de Cequeril (Cuntis ). En el primer outeiro, aparte del impactante paisaje, recuerdo charcos de agua sobre las rocas, seguramente por erosión natural: lo que le daba un efecto mágico. En el segundo outeiro recuerdo gran cantidad de cruces labradas en los lados verticales de las peñas, señal directa de una casi segura cristianización. Los arqueólogos Sobrino Buhígas y Sobrino Lorenzo-Ruza fueron los primeros en fotografiar, dibujar y publicar tales peñas (1917, 1935 y 1958 ).

Me atrae sobremanera poder visitar el Santuario de Panóias, en Vila Real, Portugal, “que puede considerarse un santuario rupestre prerromano a los numina Lapitearum o numina locales “ (pág. 452 ). En espera de esta oportunidad permítaseme que pueda añadir , con gozosa contribución, a la Bibliografía un nuevo libro : “. “Serápis Nos Confins do Império : O Complexo Sagrado de Panóias.” Coordenadores Rogério Sousa e Joâo Ribeiro da Silva. Vila Real. 2013. Se cierra el libro con unos gráficos estadísticos muy significativos, así como también una amplia colección de fotografía en color que también dejan entrever un magnífico paisaje. . No olvidemos además que toda obra pétrea sólidamente construída conecta con la segura perduración, conecta con la inmortalidad. Muy positivas y oportunas son las citas de antropólogos reconocidos, como Edward B. Taylor y James G. Frazer, al citar, por ejemplo, el animismo. Y naturalmente aparece, con plena coherencia aquí , Mircea Eliade, no solo el autor de un conocidísimo Tratado de Historia de las Religiones, (1954 ), sino también del libro-- referencia “ Le mythe de l´éternel retour “ (1949 ). Se cierra el libro con un completo Indice de las peñas sacras de Galicia,en razonada clasificación, como peñas numínicas y míticas, altares rupestres, pías exentas, altares tipo “lácara “, etc, incluyendo además folklore, calendario y antropología. Este libro señalará una valiosa novedad permanente, y lo que es más importante, abrirá nuevas vocaciones y por ende hallazgos nuevos, a investigadores jóvenes.