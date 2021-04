Personajes y Compostela

LA atracción de Santiago de Compostela hace que muchas personalidades lleguen sin que a veces notemos su estancia. Muchos son los escritores relevantes que han pasado por Santiago, algunos de ellos nos han dejado verdaderas joyas literarias, cantando o describiendo a Santiago. Estos al ser más popular su labor literaria son más conocidos.

Siempre recuerdo el artículo periodístico de García Márquez sobre Santiago, Galicia y los gallegos, lleno de cariño y belleza. No entiendo como no tiene alguna calle o plaza con su nombre, aunque solo sea de agradecimiento. Sin embargo, hay muchos otros que al no ser escritores son desconocidos por el gran público.

En las últimas semanas nos han dejado tres personalidades que estuvieron en Santiago pronunciando conferencias atraídos por su universidad o en un caso por Música en Compostela y que su fallecimiento ha pasado inadvertido. Hans Küng es una de ellas. Teólogo católico autor de varios libros, que traducidos del alemán a varios idiomas, tuvieron cientos de miles de lectores. Estuvo en la Universidade de Santiago pronunciando una magnífica conferencia sobre la posibilidad de una ética universal y de las religiones como instrumentos de paz.

Otro de ellos es Antón García Abril, eminente compositor, autor de la música de muchas películas y series que disfrutaba todos los veranos de Santiago impartiendo clases de composición en Música en Compostela. La cantidad y calidad de compositores, instrumentistas musicólogos y estudiantes que han pasado por sus cursos es impresionante y quizás Santiago no es suficientemente consciente de la joya que tiene con Música en Compostela.

El último personaje al que quiero referirme es Jack Steinberger, fallecido recientemente, premio Nobel de Física por descubrir experimentalmente la existencia de una clase de neutrinos adicional a la conocida previamente. A finales de la década de los ochenta y en la de los noventa navegaba frecuentemente desde la costa francesa a nuestras rías, en especial a Muros y de ahí a Santiago donde a parte de disfrutar de la ciudad, discutía de Física en la universidad.

En el año 93 pronunció en ella una conferencia divulgativa, publicada por la universidad, sobre como un experimento en un acelerador del CERN permitía saber que el número de clases de neutrinos era de tres concordando con la información que provenía de la proporción de núcleos atómicos formados cerca del origen del Universo. La vida de Steinberger no fue fácil teniendo su familia que huir de Alemania al ser judíos. Hizo la tesis en la Universidad de Chicago, bajo la tutela de Fermi. Él, entonces, tenía dos hijos, y sudaba para alimentar a la familia, teniendo que vivir en una caravana que ponía cerca del campus de la universidad.

Son muchas las anécdotas que contaba sobre aquellos días y el ambiente en la Universidad de Chicago. Compañeros que después fueron premios Nobel, como C.N. Yang (otro ilustre visitante de nuestra universidad), entonces recién llegado de su China natal y que a pesar de ser también pobre entonces se dejaba invitar a la caravana para así llevar una cantidad de alimentos con el que podía comer varios días la familia sin apesadumbrarla. Desde los setenta estaba en el CERN donde su amabilidad y profundidad eran muy apreciadas. También discutía de cosas más mundanas como si los vinos blancos de Borgoña son mejores o no que los vinos blancos gallegos.