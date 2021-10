¿Qué esta pasando en nuestra Galicia?, en el norte de Lugo, mas concretamente en Viveiro, quieren cerrar la factoría de Vestas, en Cervo, la de Alcoa aluminios, ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos cierres?

Nadie entiende que empresas que están dando beneficios, que trabajan fabulosamente y no tienen ningún problema, cierren sus puertas y dejen a sus trabajadores y familias, en la calle, además, de el daño que hacen en las economías locales.

Por culpa de esta maldita pandemia, han cerrado cientos de negocios familiares y de pequeñas y medianas empresas, esto es un palo muy grande para Galicia. ¿Qué hace el gobierno de España? Nada. Según tengo entendido, la Xunta esta trabajando y haciendo todo lo que puede, pero no es suficiente. La gente sale a las calles, manifestaciones, protestas y mas protestas, pero ninguno de los directivos de estas empresas, se aclaran.

Pienso que estamos en un momento muy delicado que, a los gobernantes, se les esta yendo de las manos todo esto, que dan palos de ciegos y cada día, estamos más cerca del precipicio.

Los sueldos, no llegan para nada, las pensiones medias y no digamos las mínimas, son de risa, en un pueblo, mal vives, pero en ciudades, te mueres de hambre y punto. Las personas no saben que hacer, la verdad, esto nunca ha sucedido, claro, si esto le pasara a un gobierno que no fuese, socio comunista, ya estarían haciendo apología de lo que fuese y, manifestándose en las calles, los cachorros de estos partidos, pero como la que manda es, la izquierda y la ultra izquierda, aquí no pasa nada. Que la electricidad sube el Megavatio a 200 euros, eso no es nada, pero si fuese la mitad, pero a la inversa y estuviese un partido no socio comunista y amigo de los herederos de los terroristas, separatistas etc., otro gallo cantaría.

Aquí te multan por salir con una bandera de tu país, España, te multan, por poner el himno nacional de España, pero señores por favor, ¿Dónde vivimos, donde estamos, en Rusia, Venezuela, Cuba? No, estamos en España. Es de risa, somos el hazmerreír del mundo civilizado y también del otro.

¿Hasta cuando aguantaremos? No lo sé, pero por desgracia, si esto no se para, puede que suceda lago y mucho peor. Yo la verdad, no lo deseo, quiero paz, tranquilidad y poder vivir todos en harmonía

Ojalá, que pronto esto tenga una salida, que alguien con tan solo dos dedos de frente, haga algo y ya, pronto y sin dilación, si no, no se como terminara todo.