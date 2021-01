Portugal y Cataluña, nada que ver

O peche de Endesa das Pontes colleu a moitos por sorpresa. A todos os que de boa fe creron que unha transición enerxética xusta era o que se propoñía facer o Goberno con esta empresa. Antes pechou a térmica de Cerceda, propiedade de Unión Fenosa, hoxe Naturgy. Quedara obsoleta, viñeron dicir. Como sempre, anunciouse un plan industrial alternativo por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. Fíxose o borrador e meteuse nun caixón. Pensabamos que nas Pontes sería distinto, pero non. O raio de esperanza xurdido polas probas que se facían con materia prima menos contaminante non deron o resultado esperado. A empresa di que non é viable economicamente e polo tanto pecha. Dá a entender, aínda que non o explicita, que con axudas públicas podería ser diferente. O caso é que nunca debeu chegarse aquí. Transición significa un cambio ordeado, non unha ruptura abrupta e menos a extinción. Non direi que é o que quere o Goberno, porque ninguén pode ser tan malvado, pero resulta evidente que en materia industrial relacionada co noroeste do noroeste de España, ou sexa Ferrolterra e incluamos A Mariña, non sabe ou a Sánchez e pouco lle preocupa. A súa transición inxusta leva á desaparición das industrias da comarca. Primeiro dispara e despois pregunta. As ministras galegas Díaz e Calviño deben unha explicación.