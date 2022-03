decisiones. Están convencidos los cristianos de que Dios envió a la tierra a su único hijo Jesús para predicar con el ejemplo. Así, sin signos interrogativos. Aunque algunos se empeñan en disfrazar la llegada como portador del mensaje para nuestra salvación.

Alberto Núñez Feijóo ejerce ya como jefe de la oposición y eso se nota. Este sábado, en su condición de presidente de la Xunta estuvo muy ágil –al de Os Peares no se le puede negar esa habilidad–, adelantándose a la cumbre de La Palma para pedir una reducción general de impuestos hasta final de año para frenar la crisis que nos acecha por culpa de la guerra en Ucrania y que amenaza con destrozar una economía en pleno proceso de recuperación. Feijóo, que también es muy listo, sabe que nadie, ni siquiera Pedro Sánchez, puede rechazar de pleno esa propuesta. Quedaría retratado. Por eso se apunta un buen tanto.

Pero el presidente gallego no debería ignorar que él tiene resortes en la Xunta para ayudar directamente a las empresas y familias en crisis que tras el crac financiero y la pandemia no soportan las consecuencias de una guerra. A luchar contra la covid se destinaron muchos recursos y ahora puede volver a hacerse. Solo hace falta tener la intención; es decir, predicar con el ejemplo y no seguir echando balones fuera con dirección a Madrid o Bruselas. Es en estas situaciones donde se demuestran los buenos estadistas. Lo de resistir para ganar es otra historia. s. arias