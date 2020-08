1 ¿Por qué no se establecen controles más estrictos en los aeropuertos españoles? Que el 65% de los nuevos contagios de covid-19 en Galicia sean importados, y buena parte de ellos de viajeros que llegan por vía aérea, demuestra que no se están haciendo bien las cosas en España. Y si, además, ni se controla en los aeropuertos internacionales (sobre todo en Madrid o Barcelona) y no se avisa cuando hay casos sospechosos estamos metidos en un gran lío cuya factura acaban pagando, por un lado, los ciudadanos contagiados y, por otro, las autoridades de las comunidades autónomas. Y en el gobierno de coalición continúa el descontrol del que ahora ya no se libra ni Fernando Simón.

2 ¿No aprendieron nada de los peores días de la pandemia en las residencia DomusVi? El hecho de que se reproduzcan casos en centros de esta empresa, que fue la más afectada durante la fase de confinamiento, es prueba concluyente de que sus responsables son, cuanto menos, un poco temerarios. Con la que está cayendo hay que extremar todas las precauciones y no seguir lamentándose.

3 ¿Conocerenos en algún momento la identidad del alto cargo que dio el visto bueno a tirar los vagones al río Sil? La rapidez y diligencia con la que los responsables de Adif tratan de desfacer el entuero invita a pensar que hay una imperiosa necesidad de olvidar pronto el asunto. Lo cual es una señal muy clara: hay que tapar órdenes llegadas de arriba.