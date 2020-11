1 ¿Se resiste Felipe González a ser un jarrón chino? Ser decorado en la política lo tiene asumido –la frase del jarrón es suya–, a lo que no se resigna es a hacerse el mudo. Por eso contesta a Sánchez y a Lastra y critica sus acuerdos con Bildu y con ERC en los Presupuestos. Él, en su día, los negoció con Pujol –que visto su posterior paso por los juzgados no parece trigo más limpio–, al que cedió el 15 % del IRPF. Bildu aún no existía, pero dialogó directamente con ETA en Argel. No lo hizo por las Cuentas, es verdad. Se trataba de que dejaran las armas, que utilizaban con bastante frecuencia. Ahora no las usan y, según González, es mayor pecado hablar con su representación política.

2 ¿No sabe sumar Arrimadas? Aunque la portavoz de Cs es de letras, una diputada debe conocer las operaciones aritméticas básicas. Cuando insiste en que el PSOE podría haber aprobado los Presupuestos con su grupo, es obvio que o miente o no sabe sumar. Porque se necesitan 176 votos y PSOE y Cs llegan a 130. ¿O cree que Podemos y los nacionalistas refrendarían ese acuerdo? Entonces, más que mentir o no saber sumar, su problema es otro, fácilmente deducible.

3 ¿Alguien piensa en la carga de trabajo de los alumnos? Al hablar de la ley educativa, se discute de idiomas, religión y otros problemas más imaginarios que reales. Que los bachilleres trabajen más que sus padres sí es una cuestión grave. Y no le interesa a nadie.