1 ¿Tomará el PSdeG la autovía acertada? De ser así, que sea gratuita y no como pretende el Gobierno central, que baraja imponer peajes en este tipo de vías. La primera reacción de los de Gonzalo Caballero en este tema es la correcta, oponerse de plano a que se cobre por circular por las autovías. Pero ahora tendrán que mantener esta postura ante el ministro Ábalos. Si este se incomoda, es que el PSdeG todavía tiene algo que ofrecerles a los gallegos. Pero si acaba dándole una palmada en la espalda a Caballero por su comprensión, entonces, pocos quilómetros le quedarán.

2 ¿Subiría impuestos la izquierda en Madrid? Gabilondo asegura que no, Iglesias promete que sí y Mónica García no sabe no contesta. A un día del comienzo de la campaña, los electores saben que de una posible coalición progresista sólo pueden esperar disputas internas. Mal presagio.

3 ¿Qué pasará en Afganistán cuando se vayan las tropas norteamericanas? El nuevo presidente Joe Biden ya anunció que sus 2.500 soldados regresarán a sus casas de forma inmediata, tras casi veinte años desplegados en este país asiático en el que los talibanes se hicieron fuertes. De esta forma, escriba lo que escriba la historia oficial, estos fanáticos musulmanes volverán a campar a sus anchas y acabarán dominando a toda la población. Especialmente dura será la regresión que sufran las mujeres. Apenas probaron la libertad, se la quitan.