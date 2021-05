Tres años más de suspense

política. Noventa minuti en el Bernabéu son molto longo. Y tres años en política es una vida. No hay más que ver cómo era la Cámara do Hórreo la pasada Legislatura para darse cuenta de que lo que en otros ámbitos es un suspiro, en el Parlamento parece una eternidad. Hace dos Telediarios, la irrupción de Podemos, con A Marea de aliado en Galicia, amenazaba con una revolución que no dejase piedra. Pocos meses después... ¿Quién era Carmen Santos? ¿Alguien echa de menos a Luís Villares? Venían a cambiarlo todo y al final, a quienes dieron el relevo fue a ellos...

Sirva este ejemplo para enlazar con otra pregunta, que ya empieza a sonar y que promete acompañarnos hasta 2024 ¿Se presentará Feijóo a un quinto mandato? El de Os Peares, que en julio revalidará su liderazgo en el PPdeG, apuntaba antes de las elecciones de 2020 que ese horizonte de 4 años sería su ‘estación término’. Ahora, ya no lo descarta, aunque solo piense en gestionar el futuro inmediato.

Una posición que, aunque pueda parecer lo contrario, tiene lógica: si el de Os Peares renunciase desde ya a ser candidato, toda su acción se analizaría en clave sucesoria y su figura perdería fuerza ante la oposición. Si, por el contrario, admite que volverá a ser cabeza de cartel, haga lo que haga se le afeará como puro electoralismo y se fomentará el debate de que en el PPdeG no hay banquillo. Cuestión que ahoa no parece la prioridad.

En resumen: ¿Se mantendrá el suspense hasta que haya que volver a las urnas? Aunque tres años dan para mucho, si esto fuese un casino, la apuesta más segura sería sí. roi rodríguez