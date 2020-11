1 ¿Conseguirán los barones más conservadores del PSOE y los cantos de sirena de Arrimadas que Sánchez gire hacia la derecha? En estos momentos, no tienen la mínima posibilidad de convencer al presidente del Gobierno de sus intenciones, entre otras razones, porque la suma por el arco parlamentario más templado no alcanza la mayoría necesaria para sacar adelante las medidas mínimas que pretende Sánchez. Además, más allá del ruido mediático que logran levantar ciertos presidentes autonómicos socialistas, la militancia y los votantes de este partido no quieren un pacto con Ciudadanos. Quedó claro hasta en la noche de las elecciones con la algarabía en la calle Ferraz.

2 ¿Pierde influencia la privada en la nueva ley de educación? El peso que gana con la derecha es obvio que con la izquierda decae. Pero el sector privado siempre estará presente en los estudios, aunque tan sólo sea por las diferencias que abre entre los alumnos cuyos padres pueden pagarles clases particulares y los que no. Si en los centros sólo se les exigiese lo explicado correctamente en clase, sería un problema menor. Pero cuando hay déficit de eficacia docente, el que llega preparado de fuera destaca.

3 ¿Está Ayuso tapando muchas bocas? Desde que empezó por cerrar la suya y dejar que los hechos hablarán por ella, no se puede negar que los datos de Madrid mejoraron ostensiblemente. Pero es pronto para analizar la causa.