1 ¿De qué no protegen las vacunas que se pusieron las infantas? Todo lo que hace el PSOE por proteger a la monarquía lo tiran por la borda acciones como las que protagonizaron las hermanas del rey, que tienen todo el derecho del mundo a inmunizarse si no perjudican a nadie, porque es humano, pero éticamente ya es más discutible. El bloque monárquico puede evitarle al rey el tener que comparecer en el Congreso, puede también negar una consulta sobre el sistema de gobierno, pero no hay vacuna en el mundo que custodie el descrédito que algunos miembros de la familia real le provocan a la Corona.

2 ¿Por qué las ministras gallegas lideran el Gobierno? Porque, cada una en su terreno, son las que mejor conectan con los problemas de la sociedad española. Técnicamente, Nadia Calviño es la ministra que mejor domina su materia y se encarga de bajar a la tierra a un Ejecutivo que en más ocasiones de las debidas está en la Luna (y esto nada tiene que ver con Pedro Duque). Emocionalmente, Yolanda Díaz es la que mejor comprende la situación de los que más necesitan al Gobierno y obra en consecuencia. Perfiles puros de Galicia calidade.

3 ¿Por qué se insiste en tratar a Irene Montero de ‘esposa de’? Se equivocan los que esto piensan y predican, en el Gobierno ella siempre fue por delante de él. ¿Qué pasó en abril de 2019? Iglesias dio un paso atrás, pero Irene era irrenunciable para Podemos.