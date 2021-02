1 ¿Por qué envió Díaz Ayuso un mensaje encriptado a Feijóo? La presidenta de la Comunidad de Madrid, al ser preguntada por la situación en que queda Casado en el partido después de la debacle electoral en Cataluña, alardeó de que ella no manda recados a su presidente a través de los medios. La alusión al político de Os Peares fue clara e intencionada. Ayuso pudo limitarse a no contestar la pregunta, pero además la desvió hacia San Caetano en forma de reproche. La pregunta ahora es si sólo quiso proteger a Casado y se le fue la mano o aprovechó la situación para atacar a Feijóo, que era lo que realmente le interesaba. En este último supuesto, desvelaría su deseo de postularse por si cae el líder. Aviso al gallego: ya no está Soraya, pero sí Ayuso.

2 ¿Por qué se sorprende Pablo Iglesias de que Pedro Sánchez no cumple lo firmado? “Pedro y yo firmamos regular los alquileres”, repitió ayer el vicepresidente ante la falta de interés del presidente para ejecutar esta parte del pacto de Gobierno de coalición. Hay que ver lo ingenuo que parece a veces el líder de Podemos. Si Sánchez siempre cumpliese su palabra, él no estaría en el Ejecutivo.

3 ¿Cómo pueden los españoles no saber quién es Tejero? Según una encuesta publicada ayer por varios medios, al menos el 70 % de los jóvenes entre 18 y 34 años no sabe quién es la persona que entró a tiros en el Congreso el 23 de febrero de 1981. ¡Y para esto tuvimos ocho leyes educativas!