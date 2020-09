1 ¿Qué cambió en la Consellería de Educación para que se decidiese una ampliación tan significativa de la plantilla de profesores? Lo fácil sería decir que llegó un nuevo conselleiro, pero es tan obvio pensar que no trajo una varita mágica con él, como difícil imaginar que a su antecesora no se le hubiera ocurrido la idea de contratar más docentes. La decisión de ampliar la plantilla del profesorado gallego con 1.890 nuevos maestros tuvo que partir de más arriba, pues el problema no es sólo reclutarlos, sino pagarles el sueldo mes a mes. Todo indica que detrás de esta reorganización contrarreloj del nuevo curso está la mano del propio presidente de la Xunta. El asunto bien merece su total implicación.

2 ¿Le conviene al PSOE mantener a Ayuso al frente de la comunidad de Madrid? La moción de censura contra la presidenta madrileña estaba ya perfilada, pero de pronto son los propios socialistas quienes la paralizan porque, bien mirado, mientras siga con sus meteduras de pata, les interesa más mantenerla. Ayuso, con el aplauso de Casado, presentó su forma de gobernar como la mejor alternativa a Sánchez, pero sus errores lo encumbran.

3 ¿Aceptarán los reyes la invitación de Feijóo para presidir la inauguración del Xacobeo’21? Si ya realizaron este año la Ofrenda al Apóstol, se hace difícil pensar que no repetirán en el Año Santo. Sobre todo porque se lo pide Feijóo, político predilecto de Felipe VI.