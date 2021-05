1 ¿Está España ante un cambio de ciclo político? Podría ser, pero no tan claro como quieren hacernos ver aquellos que ponen el altavoz de la victoria popular en Madrid a tope mientras silenciaron el triunfo del PSOE en Cataluña. El resultado de Ayuso no sólo fue normal y esperable, sino que quedó muy por debajo de los de Gallardón y Aguirre. El de Illa, en cambio, fue histórico porque derrotó en su casa a los nacionalistas. Es posible que estemos ante un cambio de ciclo político, sí, es cierto, pero no gracias al PP madrileño, sino porque el Gobierno de Sánchez hace aguas por todas partes. Esa es la cuestión.

2 ¿Por qué los jóvenes madrileños salieron como locos a beber en las calles? Es un poco inexplicable, teniendo en cuenta que Ayuso lleva meses diciendo que Madrid es el único lugar con libertad de España, que el final del toque de queda se celebrase de modo tan exacerbado en la capital. No tiene mucha lógica, porque se supone que deberían estar acostumbrados e incluso hasta cansados de tanta libertad. Por lo visto, hay gente que nunca se ve harta.

3 ¿Se repetirán las autonómicas en Cataluña? Parece que ese es el objetivo de Puigdemont, que desde Bélgica maneja los hilos de los antiguos convergentes. Los expujolistas están convencidos de que el fiasco de la repetición electoral lo pagaría en las urnas ERC, al que sorpassarían de nuevo. Pero hay un problema: Salvador Illa sigue subiendo en los sondeos.