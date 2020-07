1 ¿Volverán una vez más los incendios a asolar nuestros montes? Parecía que con la crisis del coronavirus los incendiarios se habían dado un respiro, pero ahora que la pandemia está en franco retroceso y los rigores del verano comienzan ya a notarse retorna de nuevo la dantesca imagen de los fuegos forestales, la inmensa mayoría de los cuales son provocados por impresentables que, desde luego, no son conscientes del mal que hacen al medioambiente y, sobre todo, de que ponen en peligro la vida de muchas personas.

2 ¿Por qué no valoramos suficientemente lo nuestro? Con harta frecuencia oímos hablar maravillas de las universidades de otros países y denigramos las que tenemos cerca, sin ser conscientes de lo que realmente tenemos en casa. Un buen ejemplo es la USC, que el ranquin Leiden cita entre las mejores por su producción científica. Concretamente la sitúa como décimo tercera a nivel estatal y entres las primera quinientas del mundo. Algo de lo que deberíamos estar muy orgullosos.

3 ¿Se olvida de Galicia el Gobierno central a la hora de invertir? Sería un tanto exagerado afirmarlo de tal modo, pero no cabe duda de que no nos tiene demasiado en cuenta. Para muestra, un botón: en el primer trimestre del año, la Xunta licitó el doble de obra pública que el Estado, y en 2019 el Adif solo invirtió en las vías convencionales el cincuenta por ciento de lo que tenía previsto. Olvidar, no se olvidará... pero lo parece.