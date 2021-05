1 ¿Está justificada la euforia del PP tras la victoria en Madrid? Hace unos meses fue el PSOE el que se impuso en los comicios catalanes y nadie vio por eso tirar cohetes a Pedro Sánchez y los suyos. ¿Acaso Cataluña no tiene el valor electoral de Madrid? Independientemente de que todavía es obvio que está más lejos un triunfo popular en Barcelona que uno socialista en la capital, vienen al caso varias preguntas: en unas generales, ¿quién sumaría más escaños, PP o PSOE, en el conjunto de estas dos comunidades? ¿Quién obtendría más representación en Andalucía, que es la que más escaños aporta? ¿Quién en los territorios históricos de Euskadi y Navarra? ¿Y en la poblada Valencia? Euforias aparte, queda todavía mucho partido.

2 ¿Cuál será la próxima jugada de Iván Redondo? Es obvio que en Madrid su gambito acabó en gambada. Pero, como jugador avezado del ajedrez político, pocos dudan de que no tardará demasiado en devolver el golpe. Y como ahora no es tiempo de ninguna elección autonómica más, el destinatario no será otro que Pablo Casado. Pronto veremos en qué consiste.

3 ¿A quién beneficia que no se celebren debates ‘cara a cara’? Sin duda, al candidato favorito, que suele ser el que ostenta ya el poder. Un debate a cuatro, a cinco o a seis es un caos donde el que se la juega fácilmente sale vivo. Uno a dos tiene más riesgos. Pero como todos quieren ir... nadie gana.