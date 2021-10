Que lle pasa a Feixóo?

FEIXÓO está triste. Que lle pasa ao presidente? Os laios escápanselle en cada comparecencia, mentres repite un nome, un esconxuro: Galicia, Galicia, Galicia... Será que teme perder o posto. Ou é que sabe que non pode marchar a Madrid, visto que Casado vai ser reelixido por aclamación no Congreso de Valencia?

Se non é así, como defende que goberne a lista máis votada, ollando cara Portugal e non cara Alemaña... E que dirán os seus de Madrid (coidado con Ayuso, que non as cala, se non ten a quen atacar, mesmo ataca ao papa), os de Andalucía, os de Castela-León, os de Murcía...

Galicia, Galicia, Galicia, máis que un slogan, converteuse na súa boca nun laio.

Creo que foi Eduardo Narciso quen condensou nun chío a ideoloxía de Núñez Feixóo e do seu PP.

-Galicia española, pero galaica.

-Sanidade pública, pero privada.

-Educación pública, pero concertada.

-Autopistas galegas, pero privadas.

-Industrias galegas, pero..., pechadas.

-Todo por Galicia..., pero para Galicia nada.

A defensa de Galicia que afirma realizar Núñez Feixóo, faltaría máis, é o presidente e así o xurou no cargo, non un deputado opositor a Pedro Sánchez, como semella no Parlamento, nunca pon en cuestión ningún dos principios que podan aminorar algúns dos intereses das clases dirixentes e familias que conforman o Estado. Aí están as eléctricas para confirmalo. E a tarifa propia para as empresas vascas.

A Galicia española do PP, a que proclama Núñez Feixóo, sen que ninguén dos seus ouse levarlle a contraria, inclúe o idioma? Por suposto: o castelán.

Se algo distinguiu aos catro congresos provinciais que veñen de celebrar os populares foi a desaparición case por completo do noso idioma. Mesmo Xosé Manuel Baltar, abandonou o galeguismo do seu pai e a súa “ourensanía” converteuse en chulapona, arremedando a badoca de Jácome.

En Galiza non pinta nada Vox pois aos intereses que impulsan a extrema dereita non lles cumpre para nada. É máis, estórbaos. Pero, cada vez hai máis militantes do PPdG que difunden a súa ideoloxía.

Por que será?