¡Qué pinta Vox en estas elecciones!

RESPETANDO EL DERECHO que asiste a todos los grupos a someterse al escrutinio de los ciudadanos chirría que la formación de Santiago Abascal (me sumo a Ana Peleteiro y su campaña de que lo verde en Galicia ya está bien definido) a presentarse en estos comicios habida cuenta de su aversión por el estado de las autonomías y los nacionalismos históricos. Debería bastarle a Vox con jugar a la política nacional aunque, confiados en seguir subidos a la ola que les llevó a esos 52 escaños en el Congreso de los Diputados, pretenden seguir dando un poco el coñazo. Su desinterés lo demuestran renunciando a presentar candidato a la Xunta, su ignorancia atacando a un símbolo como Castelao y su desfachatez insultando con reiteración al presidente de los gallegos. Incluso añadiría su desgana eligiendo cabezas de lista. Al no encontrar ortegas smih, rocíos monasterios o espinosas de los monteros, optan por candidatos sin bagaje político como Ricardo Morado que participó en un debate apoyándose en lo que me dicen, me cuentan, me hablan, los colectivos con los que se reúne, como si el tema no fuera con él. Así, a pelo, sin asesores y solo con el mantra de que deben condenar la violencia y que vamos a salvar a los gallegos de la amenaza comunista y separatista. En serio,, qué pintan en estas elecciones.