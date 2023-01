Ranking de empresas

Recientemente se ha publicado una clasificación de las empresas de todo el mundo de acuerdo con sus activos financieros. Estos datos nos permiten saber, o bien confirmar lo que ya intuíamos, donde esta el poder económico, además de otros datos de interés.

En las cincuenta primeras empresas figuran veintiséis de Estados Unidos, once de China, tres de Suiza, dos de Francia y el Reino Unido, una de Alemania y las cinco restantes de diversos países. Si observamos las cien primeras, continúa la primacía americana y también sigue la dominancia del sector oriental frente al europeo, 19 empresas asiáticas frente a 11 europeas.

Cuando se habla de la disminución del poder americano no se debería olvidar la tremenda fuerza de sus empresas que dominan claramente la mayoría de los sectores económicos. Entre las asiáticas es de señalar tres de la India, encabezadas por Tata, basada en el motor, pero extendida a otros sectores, sobre todo el tecnológico. El poder económico de la India empieza a emerger, basado en su inmenso mercado interior que en pocos años superara al chino. El mercado interior explica también que entre las empresas chinas encabeza la clasificación una inmobiliaria cuyo negocio está basado en la alta demanda de vivienda que peligraría si el crecimiento de la economía china se atenúa como lo hace en la actualidad. Un menor crecimiento puede ocasionar que estalle otra burbuja como sucedió en el mundo occidental hace quince años. Los primeros síntomas chinos están apareciendo con dificultades en el pago de hipotecas. Las repercusiones del estallido de esta burbuja alcanzarían al resto de los países y podría tener consecuencias nefastas.

En cuánto Europa, hay menos empresas europeas que hace unos años entre las cien primeras, pero hay más entre las quinientas primeras. En cualquier caso, es necesario tomar conciencia de la situación

Se constata que no figura ninguna empresa española entre las cien primeras. Es conveniente conocer nuestra realidad y encuadrarla dentro de la mundial. Sin embargo, si figuran varias entre las quinientas primeras. Es parecido a lo que sucede con el ranking de Universidades españolas, con la diferencia que cuando se publican los de las Universidades hay muchas críticas hacia ellas por no aparecer ninguna entre las cien primeras. Usualmente hay una o dos Universidades entre las doscientas primeras y alrededor de doce entre las primeras quinientas. Todas públicas. Si se normalizase al presupuesto de ellas, esas doce Universidades pasarían a estar entre las cien primeras. Referente a empresas se debe tener en cuenta que el mercado interior español es muy inferior no solo al de Estados Unidos o China sino también al del Reino Unido, Francia o Alemania todas ellas con más de sesenta millones de habitantes, más de ochenta en el caso alemán.

No es extraño la similitud entre los rankings de empresas y Universidades referente a España. Las Universidades son un reflejo de la Sociedad en la que están de la misma manera que lo son sus empresas.